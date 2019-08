Selena Gomez, peleada con Francia Raisa, la amiga que le donó el riñón

Corría septiembre del año 2017 cuando Selena Gomez tuvo que ser intervenida de un trasplante de riñón por el lupus que padece hace años. Su amiga de la infancia Francia Raisa quiso donarle un riñón y ambas se dedicaron mensajes muy emotivos en las redes sociales. Además, los fans de Gomez agradecieron infinitamente a Francia este gesto tan desinteresado. "Esto fue parte de nuestra historia, y la compartiremos pronto, pero lo que es importante ahora es que esta no es la única historia. Te quiero hermana, estoy muy contenta de que estemos en este camino juntas", escribía Francia en su Instagram.

Poco después de la intervención las dos amigas concedieron una emotiva entrevista en la que hablaban de cómo surgió todo. "No le quería preguntar ni a una sola persona en mi vida y ese fue el día, cuando fui a casa, cuando me enteré que ella se ofreció", decía la cantante. Selena se derrumbó cuando la presentadora le preguntó si Francia le había salvado la vida."Ella lo hizo", sollozaba.

Sin embargo, dos años después de esta vorágine de acontecimientos, parece que la relación entre las dos amigas se ha enfriado. El motivo podría ser el estilo de vida de Selena, algo que a Francia parece no gustarle. "Selena hizo exactamente lo contrario de lo que dijo que haría cuando se recuperara. Dijo que ya no iba a beber más pero ella lo hizo. Francia la llamó cuestionando su comportamiento, ya que todavía se preocupa por ella y la ama, pero Selena supuestamente no tomó bien el consejo de Raisa y desde octubre pasado ya no se hablan", decía una fuente cercana a las dos amigas.