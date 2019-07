El hilo que recopila todas las traiciones de Justin Bieber a Selena Gomez triunfa en las redes

Justin Bieber y Selena Gomez se conocieron muy jóvenes. Selena era protagonista en una serie de Disney y Justin daba el salto a la música con 'Baby'. Fueron amigos durante un tiempo, pero pronto nacerían los sentimientos y su relación se convertiría en una de los amores más cuestionados y comentados de los últimos tiempos.

Los deslices e infidelidades de Justin a Selena eran públicos y notorios, por lo que la cantante rompió en varias ocasiones su relación con el canadiense. Sin embargo, la dependencia emocional de ese amor juvenil hacía que volviesen a retomar la relación y esta terminase por convertirse en algo tóxico. Un hilo de Twitter ha recopilado todas y cada una de las traiciones del cantante a Selena, y las redes no salen de su asombro ya que se conocen detalles que hasta ahora no estaban muy claros. Por ejemplo, Taylor Swift siempre fue un gran apoyo para Selena, pero al ver que su amiga perdonaba siempre a la persona que le hacía daño, decidió apartarse, aunque no han dejado de ser amigas.

(sigue en Twitter)

Justin y Selena rompieron en 2015 y dos años más tarde, en 2017, se habló de una posible reconciliación entre ambos artistas. De acuerdo con The Sun, la ex pareja mantuvo contacto a través de mensajes cuando la cantante estuvo hospitalizada debido a un trasplante de riñón. Justin le envió flores y se llegó a especular que estos dos seguían en una la relación a principios del 2018, ya que Justin invitó a Selena a la boda de su padre. Este mismo año también se les vio dando una vuelta en bici, foto que se hizo viral en cuestión de minutos y por lo que se volvió a hablar de una nueva reconciliación.

Selena Gomez y Justin Bieber en bici / Twitter

La historia de amor de Justin Bieber y Selena Gomez estuvo sin duda llena de altibajos y no tuvo final feliz. La que más sufrió fue Selena, que acabó en una importante depresión y se vio obligaba a abandonar las redes. Un año después, el cantante canadiense decidió casarse con Hailey Baldwin.