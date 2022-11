Selena Gomez se pronuncia sobre sus fotos con Hailey Bieber

Que Selena Gomez y Hailey Bieber se dejasen fotografiar juntas en la pasada Museum Academy Gala hace dos semanas fue la prueba definitiva de que una era de enfrentamientos había terminado.

Las fans de ambas celebrities se han tirado los trastos a la cabeza durante años por sus respectivos noviazgos intermitentes con Justin Bieber.

Pero se han acabado las rivalidades y los ataques velados a través de las redes sociales. Sus fotos, capturadas por Tyrell Hampton, ponen punto y final a cualquier rencor o resentimiento por el pasado.

Ahora que su documental My Mind and Me está apunto de ver la luz, Selena Gomez ha llevado a cabo varias entrevistas en las que no ha podido evitar ser preguntada por este tema, que colapsó internet y supuso el triunfo de la sororidad entre mujeres.

Selena habla de las fotos con Hailey Bieber

Durante una charla que mantuvo con la revista Vulture, la cantante era cuestionada sobre este tema de manera muy sutil por el periodista.

No quería importunar a la cantante y justo cuando la entrevista estaba a punto de terminar deslizó su pregunta: "Sé que se acabó el tiempo, pero también quería preguntar: esa foto reciente publicada de ti y Hailey Bieber se sintió como un círculo completo. ¿Cuál fue la historia detrás de esto? Pensé que era poderoso de su parte decir públicamente: 'Seguimos adelante'", dijo.

Ante esta interpretación, Selena se mostró educada y cautelosa, restándole importancia y magnitud a unas imágenes que dieron la vuelta al mundo. "Gracias. Aunque no fue gran cosa. De hecho, no tiene importancia", dijo la intérprete de Lose you to love me.

"Me sentí mal durante dos días"

Con la revista Rolling Stone también se ha encontrado para una extensa entrevista en la que el tema de Hailey Bieber no pasó desapercibido.

Cuando la actual mujer de Justin Bieber charló en un podcast de que su relación con el cantante pudo salir adelante porque ambos tenían claro que la historia con Selena Gomez pertenecía al pasado, algunos grupos de fans se revolvieron y comenzaron los ataques de un lado y de otro.

Unos comentarios de odio con los que Selena se encontró y que decidió frenar. "Alguien hizo un comentario y me involucró, y luego, durante dos días, me sentí mal conmigo misma", decía sobre este hecho a la citada revista, sin mencionar directamente a Hailey o sus palabras en el podcast. De esta manera, Gomez deja caer que si esta batalla se hubiese librado en un momento de vulnerabilidad, quizá no hubiese tardado solo dos días en recuperarse.

"Pensé, solo voy a decir, 'todos sean amables entre sí. Todos solo concéntrense en lo que está sucediendo en el mundo real'", terminó, dejando claro que su intención siempre ha sido calmar los ánimos entre ambos fandoms.