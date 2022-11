Selena Gomez confiesa que la medicación contra la bipolaridad le hará imposible tener hijos biológicos

Selena Gomez se encuentra en plena promoción de su documental My mind and me, un film en el que la cantante narrará los últimos seis años de su vida. Un camino lleno altibajos y en el que la salud mental es uno de los temas principales.

El despertar de los problemas de salud mental de Selena Gomez

La artista, en una charla con Rolling Stone, ha desvelado cómo surgió la idea de grabar este documental. Durante un viaje a México con sus amigos, vio el tráiler de Madonna: Truth or Dare (1991) y pensó que sería una buena idea hacer un proyecto similar. Contar cómo había sido el paso de ser una cantante adolescente a una persona adulta plenamente consciente de sus habilidades y debilidades.

La intérprete de Hands to myself ha querido abrirse completamente sobre sus problemas de salud mental y ha contado que estuvo en cuatro centros de tratamiento. Además, ha detallado como se dio cuenta de que necesitaba ayuda: "Cuando cumplí los veinte años fue cuando empezó a oscurecerse mucho, cuando empecé a sentir que no tenía el control de lo que sentía, ya fuera realmente bueno o realmente malo".

Selena Gomez // Getty Images

Estas subidas y bajadas llegaban incluso a durar meses y le afectó especialmente con las horas de sueño, ya que había días en los que apenas podía dormir. Fue ahí cuando explotó todo y se dio cuenta que tenía depresión: "Simplemente no podía moverme de mi cama. No quería que nadie me hablara. Mis amigos me traían comida porque me amaban, pero ninguno sabía qué era. A veces pasaba semanas en la cama, hasta el punto de que incluso bajar las escaleras me dejaba sin aliento".

Y aunque jamás llegó a intentarlo, pensó en muchas ocasiones en suicidarse: "Pensé que el mundo sería mejor si yo no estuviera allí".

Selena Gomez ha llorado al saber que no podrá tener hijos

Todo empeoró en 2018, cuando sufrió varios episodios de psicosis y tuvo que medicarse para estabilizarse. Sin embargo, al salir de un centro un psiquiatra le dijo que estaba tomando medicamentos de más y le quitó todos menos dos: "Tuve que desintoxicarme, esencialmente, de los medicamentos que estaba tomando. Tuve que aprender a recordar ciertas palabras. Olvidaría dónde estaba cuando hablábamos. Me costó mucho trabajo aceptar que era bipolar, pero aprender a lidiar con eso porque no iba a desaparecer".

Poco a poco, Selena Gomez ha ido aceptando los problemas de salud que tiene y también las consecuencias de ellos, como que posiblemente no pueda tener hijos de forma biológica. Ha afirmado que cuando visita amigas suyas embarazadas, termina llorando porque sabe que ella no podrá hacerlo debido a la medicación que toma contra la bipolaridad.

"Eso es algo muy, muy grande y presente en mi vida", ha reflexionado, aunque está convencida de que "sin importar cómo esté destinada a tenerlos, lo hará".

De hecho, contó a los medios recientemente que encontró en casa de su madre la cuna que tenía cuando era pequeña y espera poder utilizarla con sus hijos.

Selena Gomez reconoce que Taylor Swift es un única amiga cantante

Además de hablar de sus problemas de salud mental, Selena Gomez se ha referido a quienes han sido las personas que han estado a su lado durante estos años, especialmente en los círculos de celebridades.

En este sentido, ha dejado que su única amiga artista es Taylor Swift: "Nunca encajé con un grupo genial de chicas que eran celebridades. Mi única amiga en la industria realmente es Taylor, así que recuerdo sentir que no pertenecía. Sentí la presencia de todos a mi alrededor viviendo vidas plenas. Tenía este puesto y estaba muy feliz, pero... ¿lo estaba? ¿Estas cosas materialistas me hacen feliz?".

Selena Gomez y Taylor Swift // Getty Images

"Simplemente no me gustaba quién era, porque no sabía quién era", ha concluido la cantante.

Estos son solo algunos de los temas que Selena Gomez trata en su documental.