Qué pasó entre Selena Gomez y Hailey Bieber y por qué es tan importante su foto juntas

Selena Gomez y Hailey Bieber se han fumado su particular pipa de la paz en la Museum Academy Gala de este 2022, que se celebró este fin de semana en Los Ángeles.

Sus años de enemistad llegaban a su fin este domingo, cuando sus posados juntas ante la cámara del fotógrafo Tyrell Hampton supusieron el fin de una era que llevaba años enfrentando a ambos grupos de fans por el punto que tienen en común: Justin Bieber.

Infidelidades y reconciliaciones: el triángulo Selena, Justin y Hailey

Aunque Hailey Bieber y el cantante disfrutan ahora de las mieles de un sólido matrimonio, no siempre las cosas fueron así de fáciles.

Los Jelenators nunca perdonaron que Justin Bieber traicionase a Selena reiteradas veces. Incluso en alguna ocasión llegaron a señalar a Hailey como 'culpable' de estas infidelidades.

La tormenta empezó a desatarse en 2016, cuando la sobrina de Alec Baldwin y el intérprete de Baby confirmaron que entre ellos había algo más que una amistad con una foto besándose que publicaron en Instagram después de muchos rumores.

Justin Bieber y Selena Gomez habían mantenido una relación intermitente entre 2010 y 2015, años en los que derrocharon amor pero en los que también se cuestionó la fidelidad del artista.

Eran ídolos juveniles conocidos alrededor del globo y millones de fans seguían fervientemente su historia de amor. Pero el coqueteo de Justin con otras chicas, entre las que se encontraba la modelo, no gustó a los seguidores de la actriz de Only Murders in the Building.

Justin Bieber y Selena Gomez en 2011, cuando eran pareja // Getty

Así, aunque Hailey y Justin Bieber presumieron de amor en redes durante un tiempo aquel 2016, lo cierto es que no era una relación del todo consolidada. "No somos una pareja exclusiva. Él está a punto de salir de gira. Las relaciones a esta edad son difíciles", contó la modelo a Marie Claire en abril de ese año.

Su affair duró poco y en 2017 Selena Gomez y Justin Bieber volvían a retomar el contacto. Los paparazzi los pillaron en noviembre de ese año paseando en bicicleta, muy sonrientes.

En febrero de 2018 viajaron juntos a Jamaica y se les vio en una innegable actitud cariñosa.

Aunque Gomez había mantenido un romance con The Weeknd por aquellas fechas, los Jelenators recuperaron la esperanza de que Justin y Selena se reconciliasen de manera oficial. Y aunque estuvieron juntos algunos meses, la historia no cuajó.

Justin Bieber y Selena Gomez en Jamaica en 2018 // GTRES

Cinco meses después de su viaje a Jamaica con Selena, Justin Bieber le pedía matrimonio a Hailey, con la que retomó aquel amor de 2016.

Fue en julio de 2018 cuando el canadiense hincaba rodilla en una isla de las Bahamas. Ella dijo que sí y un año después, en 2019, se daban el sí quiero por partida doble.

Primero en una ceremonia privada y civil en Nueva York y más tarde rodeados de amigos en un multitudinario evento que duró dos días. La novia lució cuatro vestidos de grandes y prestigiosas firmas.

"Pudimos volver a estar juntos porque estaba cerrado"

Desde que se dieron el 'sí, quiero' Hailey y Justin han vivido su amor ajenos a los fans nostálgicos que no superan la relación del cantante con Selena Gomez. Han pasado ya tres años desde la boda e incluso la propia modelo ha asegurado que no se hubiese casado con Justin sino tuviese claro que el pasado estaba superado.

Hace solo unas semanas la modelo se pronunciaba por primera vez sobre cómo sobrellevó todo este revuelo y las críticas por su relación con el artista. En el podcast Call Her Dady manifestó que nunca había "robado" a Justin Bieber.

"Creo que hay situaciones en las que puedes tener idas y venidas con alguien, pero incluso esa no era la situación... Nunca he hablado de esto y entiendo la percepción que pueda dar desde fuera, pero fue una situación por la que sé que lo mejor para ellos fue cerrar esa puerta. No estaban juntos en ese momento, pero obviamente tuvieron una larga historia que no tiene nada que ver conmigo y lo respeto mucho. Sé que se cerró un capítulo y creo que es lo mejor que podía haberle pasado a él, dejar eso atrás", dijo Hailey sobre la mala etapa de Justin, donde los excesos y polémicas rodeaban su vida.

Justin Bieber y Hailey Baldwin // GTRES

"Sé lo que estaba pasando cuando volvimos a estar juntos y sé lo que tuvo que pasar para hacerlo de manera saludable", aseguraba sobre su reconciliación y posterior compromiso en 2018, pocos meses después de que Justin y Selena hubiesen vuelto a tener un romance.

La modelo insistió en el que Justin había "cerrado un capítulo" con su expareja antes de pedirle matrimonio. "Nunca me casaría con alguien que no aclara qué está pasado con su ex. Sé con certeza que pudimos volver a estar juntos porque estaba completamente cerrado".

El fin de la polémica y el triunfo de la sororidad

Se acabaron las rivalidades y los ataques velados a través de las redes sociales.

Que Selena Gomez y Hailey Bieber hayan decidido apartar cualquier tipo de resquicio o rencor a nivel personal para poner fin de una vez por todas al odio en las redes sociales que resurge cada poco tiempo por ambos lados del fandom supone el triunfo de la sororidad entre mujeres.

No hay nada más valioso que el respeto mutuo. Y que Hailey y Selena hayan decidido sonreír a la cámara para enterrar el pasado significa que miran al futuro sin inquina o resentimiento entre ellas. Al fin y al cabo, la enemistad por culpa de un hombre rara vez merece la pena.