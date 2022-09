Hailey Bieber revela cuál es su postura sexual favorita con Justin Bieber

Forman una de las parejas más seguidas del mundo. Justin Bieber (28) y Hailey Bieber (25) acaparan miradas, flashes y una comitiva de personal de seguidad allá por donde pasan.

Él es una de las estrellas más conocidas de la música y ella ha sido protagonista de uno de los culebrones de la década. Su relación con el artista ha estado muy cuestionada. ¿Rompió Justin con Selena Gomez antes de regresar con Hailey?, ¿o el cantante traicionó a la actriz de Solo Asesinatos en el Edificio? Hailey ha respondido.

Hailey, Justin y el sexo

La modelo, que contrajo matrimonio con Justin Bieber en 2019, ha dado la que hasta ahora podría catalogarse como su entrevista más sincera. Ha sido en el podcast Call Her Daddy, donde no ha rehuido ninguna pregunta. Ni siquiera las más comprometidas.

La periodista Alexandra Cooper quiso saber si Justin y Hailey habían abierto la relación alguna vez y puso de ejemplo una relación a tres, un trío.

"No funcionaría para los dos", respondía Hailey antes de matizar que sus relaciones se basan en la intimidad y la confianza.

"Hemos trabajado muy duro para estar en el espacio en el que estamos ahora y confiar el uno en el otro, y existe una confianza y un vínculo tan hermoso que no creo que sea algo con lo que me sentiría cómoda", aseguraba.

La conversación terminó subiendo de tono con la confesión más erótica de la modelo. Hailey Bieber aseguró que su postura sexual favorita es el "estilo perrito" y reconoció que muchas veces, cuando están de humor, prueban "algo diferente" en la cama. Además, confesaba que ellos eran preferían el "sexo nocturno" pero que tampoco renunciaban al matutino.

Justin, Selena y Hailey: cronología de su relación

Como si se tratase de un libro abierto, Hailey Bieber no dudó en resolver las dudas sobre los inicios de su relación con Justin Bieber.

El artista mantuvo una relación sólida con Selena Gomez entre 2011 y 2014, año en el que Bieber conoce a la que todavía era Hailey Baldwin, sobrina del actor Alec Baldwin.

Justin Bieber y Selena Gomez en 2011, cuando eran pareja // Getty

Aunque ya había rumores sobre un romance entre ellos, no es hasta 2016 cuando Justin Bieber y Hailey confirman que están juntos en Instagram.

Eso sí, su relación no era exclusiva. "No somos una pareja exclusiva. Él está a punto de salir de gira. Las relaciones a esta edad son difíciles", contó la modelo a Marie Claire en abril de ese año.

En enero de 2017 Selena Gomez empieza a salir con The Weeknd pero pocos meses después se reencuentra con Justin en una cena con amigos, momento en el que vuelven a surgir las chispas y se produce una pequeña y breve reconciliación entre ellos.

Los paparazzi los fotografían en noviembre de ese año paseando en bicicleta muy sonrientes pero pronto vuelven a separar sus caminos.

En julio de 2018 Justin Bieber hinca rodilla y le pide matrimonio a Hailey en las Bahamas. Ella dice que sí y contraen matrimonio un año después, en 2019.

Hailey Bieber: "Sé lo que estaba pasando"

Esta cronología de los hechos ha despertado las dudas de muchos fans, que todos estos años se han preguntado si el cantante simultaneó -o no- sus relaciones con Selena y Hailey.

Después de mucho tiempo evitando las preguntas sobre este tema, Hailey ha dejado claro que nunca se hubiese casado con Justin si este no le hubiese convencido de que ya no estaba enamorado de Selena. Afirma nunca "robó" a Justin.

"Creo que fue lo mejor que le pudo haber pasado. Seguir adelante, comprometerse, casarse y seguir con su vida de esa manera", dijo Hailey sobre la mala etapa de Justin. "Sé lo que estaba pasando cuando volvimos a estar juntos y sé lo que tuvo que pasar para hacerlo de manera saludable", aseguraba sobre su reconciliación y compromiso en 2018, poco después de que Justin y Selena hubiesen vuelto a tener un romance.

La modelo insistió en el que Justin había "cerrado un capítulo" con su expareja antes de pedirle matrimonio. "Nunca me casaría con alguien que no aclara qué está pasado con su ex. Sé con certeza que pudimos vovler a estar juntos porque estaba completamente cerrado".