La sensual escena de Troye Sivan con un invitado estrella en su concierto de Londres

'One Of Your Girls'

Troye Sivan es un joven cantante australiano que comenzó su carrera musical haciendo covers en YouTube y que ahora se ha convertido en uno de los principales iconos gay de la industria musical a nivel internacional.

El artista continúa su nueva gira Something to Give Each Other Tour, a raíz de la publicación de su tercer álbum de estudio el pasado 2023. Durante esta etapa, Troye Sivan se está mostrando más sensual y erótico que nunca, y así lo demuestra el último vídeo que se ha hecho viral en su concierto de anoche.

Este jueves, el cantante ha dado un concierto en el Wembley Arena de Londres, donde quiso sorprender a todos los asistentes con un invitado especial: el actor estadounidense Ross Lynch, conocido por sus papeles en las series Austin & Ally o Las escalofriantes aventuras de Sabrina.

Lynch, que también es músico y bailarín, ya había colaborado con Troye Sivan para el videoclip de su canción One Of Your Girls. En él, el australiano se transformó en una chica a través del drag para pedirle al actor que lo llame como si fuera "una de sus otras chicas".

El vídeo de Troye Sivan con Ross Lynch

En el vídeo del concierto de Londres, Troye Sivan interpreta su sencillo One Of Your Girls mientras interactúa físicamente con Ross Lynch, que está sentado en una silla. En un momento, el actor se quita su camiseta de tirantes e inmediatamente se escuchan los gritos del público asistente.

Lynch muestra una actitud más agresiva, mientras el cantante parece intentar conquistarle. Al principio del vídeo, publicado por una fan en X, ambos se acercan tanto que parecía que iban a darse un beso, cosa que Troye Sivan sí hace con otros chicos durante momentos diferentes de su concierto.