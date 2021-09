Shakira, atacada por jabalíes: "Me han reventado todo"

Shakira se tropezó con un par de jabalíes cuando paseaba con sus hijos cerca del bosque. Aunque no ha habido que lamentar males mayores, el susto debió ser de categoría, ya que los animales intentaron robarle la mochila a la cantante.

"Miren cómo me han dejado el bolso dos jabalíes que me han atacado en el parque. Me han atacado y me han reventado todo, y se llevaban mi bolso para el bosque con mi teléfono", señalaba Shakira en el vídeo que ha compartido en su Instagram, donde acumula 70 millones de seguidores.

"Al final me han dejado el bolso... ¡Me los he enfrentado!", exclama la cantante mientras muestra los desperfectos que ocasionó el animal.

Poco después la cantante le pregunta a su hijo Milan cómo sucedió el enfrentamiento para que todos comprueben que la colombiana supo actuar con estos animales, que pueden ser muy agresivos. "Milan, di la verdad... ¿Cómo se ha enfrentado tu mami a los jabalíes?".