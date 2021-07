Shakira explica por qué no quiere que sus hijos escuchen sus canciones

Shakira es una de las artistas más famosas del planeta. Si a esto le sumamos que su pareja, Gerard Piqué, también es uno de los futbolistas más conocidos, el mantener una vida "normal" sin que la fama incida en su día a día es algo complicado.

Durante una entrevista para ET Canada, le preguntaron a la artista si sus hijos, Milan de ocho años, y Sasha, de seis; son fans de su música. La artista sorprendió al revelar que no quiere que sus hijos escuchen su música, y explicó el motivo: "Intento no poner mis propias canciones cuando estamos en casa. Intento darles la mayor sensación de normalidad posible".

"Resulta innegable que no pueden escapar al hecho de que yo sea un personaje público, al igual que su padre, pero intentamos normalizar las cosas y vivir de forma sencilla, como cualquier otra familia", añadió

Gerard Piqué no es el mejor consultor

Durante la conversación, Shakira ha explicado que al que sí le pide opinión sobre sus canciones y sus vídeos es a Gerard Piqué, aunque parece que no es precisamente el mejor consultor.

"Le pregunto a mi marido, que no tiene idea de nada relacionado con mi negocio. No entiende muy bien los videos. Dice: 'Vale, no entiendo para qué sirven los videos. ¡No tiene nada que ver con la canción!', Y yo le digo, 'Ok, ¿sabes qué? ¡No hablemos de esto ahora mismo!", agregó entre risas.

'Don't wait up', el nuevo single de Shakira

La artista colombiana está en plena promoción de su nuevo single, Don't wait up, lanzado el pasado 16 de julio. "Es un himno bailable de empoderamiento que invita a todo el mundo a la pista", reveló durante la entrevista.

Sin duda, una canción que apunta a ser una de las más escuchadas de este verano.