Piqué llama 'monguer' a Iker Casillas después de los audios de Florentino Pérez

Los audios filtrados de Florentino Pérez hablando mal de los jugadores del Real Madrid han sacudido a la opinión pública. En una conversación privada de hace más de 10 años, el presidente del Real Madrid tachaba a Iker Casillas de ser una "estafa" como jugador, pero no es el único. Para Florentino, Raúl también ha sido una de las grandes decepciones del equipo blanco. "No es portero para el Real Madrid, que quieres que te diga. No lo es. No lo ha sido nunca. Ha sido el gran fallo que hemos tenido", decía de Casillas.

Sin embargo, aunque entre los aficionados y la prensa deportiva estas declaraciones han caído como un jarro de agua fría, parece que los jugadores se lo toman con guasa, sobre todo Piqué, que ha aprovechado la mínima oportunidad para lanzarle un zasca al portero.

Era Piqué en que publicaba una foto en su muro de Instagram con la barba recién afeitada y el texto "younger" (más joven), ya que no se puede negar que parece que se haya quitado varios años de encima. Los morritos también le dan un aire infantil, algo que Casillas no ha querido que pasase desapercibido.

Iker Casillas y Piqué en Instagram // Instagram

"Mounguer", le comentaba Casillas a Piqué en la foto, aprovechándose de la rima con 'younguer' para llamarle "tontito". Lo que probablemente no se esperaba el portero era el tremendo zasca que el jugador del Barça le dedicó nada más leer el comentario. "Eso es lo que dice Flo de ti en los audios, ¿no?", comentó el defensa. ¡Menudo cachondeo!