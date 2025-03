Shakira y el familiar significado que esconde su vestido al cantar 'Acróstico' en su gira

'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'

Shakira comenzó su gira de conciertos por Latinoamérica el pasado 11 de febrero desde Río de Janeiro (Brasil), donde mostró el espectáculo escénico que ha planteado para Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, que durante mayo y junio también pasará por Norteamérica.

Se trata de un concierto muy elaborado donde no falta detalle, y el vestuario no es una excepción. Entre todos los vestidos que utiliza a lo largo del show, hay uno que destaca por encima del resto: el traje azul que utiliza siempre que canta el tema Acróstico, en cuya letra la cantante se dirige a sus hijos: "Lo único que quiero es tu felicidad / Y estar contigo / Una sonrisa tuya es mi debilidad / Quererte sirve de anestesia al dolor / Hace que me sienta mejor", canta en el estribillo.

Tal y como explica la propia Shakira, este vestido "lo creó Gaurav Gupta, un diseñador increíble en una placa metálica que simboliza al protector, la madre loba", asegura la cantante en un vídeo compartido por Sony Music Colombia.

"La tela con las olas simboliza el Atlántico, que separa los continentes donde nacieron mis hijos, Europa, y Sudamérica, donde yo nací", explica la colombiana. "El vestido es azul claro porque era su color favorito. Por eso, todo lo que uso en el escenario, hasta las luces de las pulseras, es del mismo tono de azul bebé".

Shakira cantando 'Acróstico' | Getty Images

El anillo de Tiffany & Co. que lleva puesto durante su actuación de Acróstico también tiene un significado detrás: "Representa el amor sin fin. El amor infinito, porque simboliza el infinito. Por eso siempre les digo a mis hijos, y ellos a mí, que nos amamos hasta el infinito y más allá", cuenta Shakira.