Shakira hace un nuevo guiño a Piqué en sus conciertos al eliminarle de la letra de 'La bicicleta'

'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'

"Lleva, llévame en tu bicicleta / Pa' que juguemos bola 'e trapo allá en Chancleta / Que si a Pique algún día le muestras el Tayrona / Después no querrá irse pa' Barcelona". Estos son los versos que suenen en la última estrofa de La bicicleta, el éxito de Shakiraen colaboración con Carlos Vives.

Como no podía ser de otra manera, el repertorio de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour incluye esta canción que se convirtió en un himno durante 2017. Sin embargo, la colombiana ya no quiere mencionar a Piqué en la letra del tema tras su ruptura, tal y como demuestran las actuaciones de sus conciertos por Latinoamérica.

En la gira, que comenzó el 11 de febrero y seguirá recorriendo el continente hasta el 2 de abril, Shakira cambia la letra de La bicicletaeliminando el nombre del futbolista: "Lleva, llévame en tu bicicleta / Pa' que juguemos bola 'e trapo allá en Chancleta / Que si a ese tipo algún día le muestras el Tayrona / Después no querrá irse pa' Barcelona".

'La bicicleta' no es el único dardo de Shakira a Piqué

El guiño en La bicicleta no es el único que le dedica Shakira a Piqué durante su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Tras doce años juntos, ambos se separaron en 2022, siendo la posible infidelidad del futbolista uno de los aparentes motivos de su ruptura. Así, a partir de 2023, sus dos hijos en común Sasha y Milan se fueron a vivir a Miami con la cantante. Parece que Shakira quiere representar todo esto en sus conciertos a través de un vídeo proyectado en la pantalla del escenario de sus conciertos, donde un lobo abandona a una loba y a sus dos crías.

Las imágenes, grabadas por los fans asistentes a sus espectáculos, muestran a la loba y a los lobeznos juntos y cuidándose entre ellos, sin la figura del macho. Muchos son los que han relacionado esto con Piqué, sobre todo por la relación intrínseca entre la figura de Shakira con una loba.