Gerard Piqué niega el relato de Shakira: "La verdad no está contada como ha sido"

Han pasado casi dos años desde que Shakira colapsó la música con su colaboración con Bizarrap, en la que enumeraba las supuestas traiciones del que ya era su expareja en una sesión que rompió récords de reproducción y alzó varios versos hasta el nivel de eslogan reivindicativo, como ese Las Mujeres ya no lloran, las mujeres facturan que se convirtió, en parte, en título de su último álbum.

Su separación del futbolista, y los dardos que desde entonces incluyó en las canciones, trajeron consigo una manera de titulares y especulaciones. Gerard Piqué y la que a día de hoy es su pareja, Clara Chía, sufrieron una persecución mediática que incluso terminó con la denuncia al paparazzi Jordi Martín por acoso, que terminó condenado a un año de prisión y al pago de una indemnización a la joven.

Así, queda claro que la pareja siempre se ha posicionado contra el discurso de Shakira, que ha relatado que apartó su carrera como estrella latina para cuidar de su familia en Barcelona tras el nacimiento de sus hijos. Además, ha hecho numerosas referencias a una posible infidelidad mientras todavía eran pareja. Pero para Gerard nada de esto es real. O por lo menos no se ha contado de la manera adecuada. Así lo deja claro en una entrevista con CNN en español.

"Al final, la verdad, lo que pasa, muchas veces no está contado de la manera que ha sido", asegura, desmintiendo el relato de su ex y el uso de él que se ha hecho en los medios de comunicación. "Esto no lo puedo controlar. Lo mejor es que esté rodeado de los míos, de las personas que de verdad te conocen, como eres y lo que haces, y eso me da mucha tranquilidad", dice.

Su familia siempre ha sido un pilar indispensable. "Entiendo que todo el mundo pueda tener su punto de vista, que mucha gente que no me conoce piense que soy de una manera, de otra... libertad de expresión, que cada uno opine lo que quiera", relata. Después de la tormenta, llega la calma. Se encuentra en buen momento ."Yo soy muy feliz, me lo paso muy bien, me siento un privilegiado, he jugado en el club de mi vida, tener dos hijos maravillosos, una familia increíble, unos amigos desde bien pequeño que los conservo...", finaliza.