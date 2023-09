Shakira: "A veces pienso que ser madre soltera y seguir con este ritmo de estrella del pop no es compatible"

Si algo nos ha dejado claro el último año es que Shakira es madre por encima de todo. La cantante colombiana se ha enfrentado a Gerard Piqué por la custodia de sus hijos, Milan y Sasha, que finalmente se han instalado con ella en Miami y que se han convertido en sus compañeros en esta nueva etapa vital.

Estuvieron a su lado cuando fue al show de Jimmy Falllon con Bizarrap el pasado marzo, la acompañaron a los Premios Juventud en julio y posaron en la alfombra roja de la gala MTV VMAs el día que Shakira levantó el premio Michael Jackson Video Music a toda su carrera. La cantante les dedicó el premio por haberle animado en los momentos más duros y hacerle creer que "mamá puede".

Milan y Sasha, a los que dedicó también la emotiva canción Acróstico, son su motor y también quienes marcan su agenda. "El tiempo que estoy con mis hijos, estoy con ellos", apunta la cantante en la revista Billboard. "Por ejemplo, durante este verano, el tiempo que estuvieron conmigo, y que no estaban con el padre, estaba dedicada totalmente a ellos, sin trabajar. No fueron a ningún camp, por ejemplo. Van a Camp Shakira. Si voy a tenerlos solamente la mitad del tiempo, hacer de esa mitad lo más".

La cantante se explaya al hablar de Milan y Sasha, de diez y ocho años respectivamente, y se muestra feliz con lo bien que se han adaptado a su vida en Miami. "Están muy bien en el colegio, les encanta", dice feliz de que ahora sean dos niños anónimos. "Aquí hay algo muy positivo para ellos y es que tienen un sentido de normalidad. Allá era muy difícil. Ahí en Barcelona les pesaba mucho ser “hijos de” y les pesaba mucho también toda la situación mediática".

En Miami "son niños comunes y corrientes que disfrutan de la normalidad", asegura Shakira, que dice que sus hijos disfrutan también de lo que debe ser una escuela, "un lugar seguro donde ellos pueden ser ellos". "Como son sociables y son bastante abiertos fue muy fácil adaptarse", añade.

Milan y Sasha marcan su agenda

Shakira también ha empezado una nueva vida. Separada de Piqué e instalada en Miami, por fin puede centrarse en el trabajo. "Estando en Barcelona era muy difícil atender mi vida profesional. Era más complicado logísticamente que viniera algún colaborador. Tenía que esperar a que las agendas coincidieran o que alguien se dignara a pasar por Barcelona, o le dieran ganas o pudiese acomodarme para poder trabajar desde mi estudio", reconoce sobre el tiempo que vivió en España.

"Yo no podía dejar a mis hijos e irme a otro sitio y dejar la familia, el hogar e irme a hacer música por fuera de mi casa. Entonces era muy difícil mantener el ritmo. A veces tenía ideas que no podía concretar. Ahora mismo tengo una idea y cuento con la inmediatez de poder colaborar con quien quiera", señala. "Aquí tengo el apoyo logístico y técnico y los recursos, las herramientas, la gente. Viviendo en España todo eso estaba hipotecado".

Tiene a compañeros de la profesión cerca y tiempo para dedicarle al trabajo. El tiempo que Milan y Sasha están con Piqué: "Aprovecho para trabajar de la mañana a la noche y por la noche me tomo una margarita con mis amigas".

Las dificultades de ser madre soltera

En Barcelona tuvo que dejar su carrera en tercer plano —su último disco fue hace cinco años—, pero ahora en Miami es distinto. "Voy a poder, claro, sacar música más seguidos", señala en la entrevista, aunque reconoce que centrarse en el trabajo tendrá su dificultad. "Ser madre soltera, y seguir con este ritmo de estrella del pop pienso que no es compatible a veces. Tengo que poner a dormir a mis hijos, ir al estudio de grabación, que ahora mismo no lo tengo en mi casa. Todo es cuesta arriba. Porque cuando no tienes al marido que se pueda quedar con los niños y esto, siempre voy como haciendo malabarismo".

Shakira tiene estas dificultades porque le gusta ser madre presente: "Me gusta llevarlos al cole, desayunar con ellos, acostarlos a dormir, cenar con ellos, llevarlos a las [actividades] extracurriculares, acompañarlos a los playdates. Pero aparte de eso tengo que facturar".

El momento de dejar el pijama y socializar

Shakira sale ahora más que nunca. Su actividad social es mucho mayor y, en buena medida, sus hijos son los responsables. "[No sabía que era tan activa socialmente] porque siempre me daba mucha pereza salir. Mi vestimenta favorita era mi pijama. ¿Pero sabes qué pasa? Primero que todo, mis hijos son muy fans del Miami Heat. Milan es fan de todos los deportes. Entonces lo tengo que llevar a todos los juegos de béisbol, a todos los juegos de basquetbol, a los de hockey", explica. "Nunca en mi vida he ido a tantos eventos deportivos".

Al final lo que busca es la felicidad de los pequeños y que ellos cumplan sus sueños. "Lo que más me preocupa ahora mismo es cómo voy a hacer para que Milan pueda practicar fútbol americano, soccer y beisbol en la misma semana", dice sobre sus prioridades actuales.

La pena de Shakira

En la entrevista se muestra fuerte pero no esconde que lo ha pasado mal. Muy mal. "Cuando se destroza una familia, creo que no hay nada que pueda compensar ese dolor", dice la cantante que siempre soñó con una relación como la de sus padres. Una relación para toda la vida.

"Tengo que seguir adelante por mis hijos y esa es mi mayor motivación. Pero mi mayor sueño en la vida, más que coleccionar discos de platino y Grammys, era criar a mis hijos con su padre, tener una familia, ¿sabes? Pasar por encima de los problemas, de los obstáculos, y superarlos, y envejecer al lado de alguien. Esto ya sé que no lo voy a tener", lamenta.

La entrevista coincide con la vuelta de Sasha al colegio después de las vacaciones. Ese día irá a casa de un amigo después de clase. En medio de la charla, Shakira atiende a una llamada suya. “Mi amor, recuerda levantar tu plato, lavarte las manos y dar las gracias”, le dice al despedirse.