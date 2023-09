Todo lo que se sabe de la gira que Shakira prepara para 2024: "Me gusta tener en cuenta el poder adquisitivo de mis fans"

Shakira prepara su regreso a los escenarios para 2024. Cinco años después de su último tour —El Dorado cerró en 2018—, la cantante colombiana habla ya de su próxima gira, que está empezando a planear como pudimos ver cuando asistió como público al concierto de Beyoncé.

"¡Estaba trabajando!", cuenta la artista, que estuvo en la parada del Renaissance World Tour en Tampa (Florida) el pasado agosto. "No puedo ir de gira con tantos camiones como Beyoncé, pero estaba tomando notas", confiesa.

La intérprete de El Jefe, pionera de las giras mundiales en el mundo latino, hace estas declaraciones en la revista Billboard, donde ha concedido una extensa entrevista hablando de sus sus hijos, su expareja Gerard Piqué y sus nuevos proyectos.

Su mayor repertorio, su mejor gira

Shakira visualiza sus conciertos de 2024 como un regreso a lo grande: "Creo que será la gira de mi vida. Estoy muy emocionada. Tenía mi pie en el freno. Ahora estoy con el acelerador a fondo".

Lo cree así por el elevado número de canciones que forma su repertorio musical, que condensó de manera magistral en la reciente actuación de los MTV VMAs donde recibió el premio Michael Jackson Video Vanguard a toda su trayectoria.

"Tengo tantas canciones que va a ser difícil bajarme del escenario", apunta para aclarar por qué cree que será la gira de su vida.

Para todos los bolsillos

La cantante colombiana no sabe aún cómo armar la gira, pero sí sabe que su objetivo es que sea para todos los públicos y eso repercute directamente en la producción.

"Armar una gira es divertido, pero también es un gran esfuerzo, son varios meses de preparación, de también cómo poner todas las variables en la balanza y decidir qué es lo que realmente el público quiere ver, qué canciones quieren cantar, cuáles tú también quieres cantar en vivo, y cuánto de producción quieres llevar", explica en la entrevista. "Al final, cuánto más producción tienes, más alto es el valor de los tickets, y a mí siempre me gusta tener en cuenta el poder adquisitivo de mis fans".

Aprendió a limitar los gastos en producción después de El Tour de la Mangosta (2002-2003), una de sus giras más exitosas y también más caras. "Me llevaba una serpiente que se levantaba al principio del show. La serpiente me costó un millón de dólares y transportar la serpiente varios millones más. Cuando acabó la gira, que había sido una de las giras más exitosas de mi carrera hasta el momento, mi mánager me dice que le tengo que pagar su comisión, y le digo: 'Ajá, ¿y cuánto me gané en el tour?' Me dice: 'No. Perdiste seis millones. ¿No querías viajar con la serpiente?' De todo se aprende", reflexiona.

Más de dos docenas de países

La gira se está gestando todavía, pero ya hay pistas de por dónde discurrirá. Su agente Keith Sarkisian, de WME, asegura incluirá arenas y estadios en más de dos docenas de países de América Latina, Norteamérica, el Reino Unido, Europa y el Medio Oriente.

“Ha acumulado una base de fans masiva a través de presentaciones cautivadoras y una mezcla única de pop, rock e influencias latinas y de música global. Estamos ansiosos de verla en escenarios alrededor del mundo para su gira más grande hasta ahora”, añade Michael Rapino, presidente y CEO de Live Nation Entetainment, cuya relación con la artista data de su tour Fijación Oral del 2007.