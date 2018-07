Shakira vuelve a incumplir las normas de tráfico en Barcelona

Shakira vuelve a incumplir las normas de circulación una vez más. Y es que la cantante es muy rigurosa con su apretada agenda y como llegaba tarde al estudio de grabación decidió dejar su coche -un flamante Mercedes que le regaló Piqué- mal estacionado en un paso de peatones con dos ruedas subidas a la acera en el centro de Barcelona.

Por suerte, el jugador del Barça solucionó el pequeño colapso que originó la cantante en medio de una avenida poniéndose al volante para mover el coche.

Aunque en esta ocasión no ha sido multada, esta no es la primera vez (ni la segunda, ni la tercera...) que Shakira infringe las normas de circulación en la ciudad condal. Menos suerte tuvo hace años cuando para el rodaje del videoclip de Loca se paseó por Barcelona en moto sin casco, motivo por el que recibió una cuantiosa multa.

También la pudimos ver en un vídeo que ella misma subió a Youtube bajando de su coche y poniéndose a bailar en un semáforo o, más recientemente, conduciendo cerca del Camp Nou con su hijo Milan en brazos de su padre en lugar de ir en la sillita como indican las normas de circulación.

Ajena a su fama de mala conductora, Shakira prefiere hablar de como su relación con Piqué le ha ayudado a superar sus complejos y a aceptarse tal y como es. Afirmando en una entrevista a la revista Glamour que lleva un mes sin hacer deporte y comiendo más pasteles que nunca: "A Gerard no le gusto si estoy demasiado flaca, lo que me ha quitado un gran peso de encima y me ha ayudado a aceptarme tal y como soy. Este mes no estoy haciendo deporte y estoy comiendo más pasteles que nunca, y no me importa en absoluto porque Gerard prefiere la carne a los huesos".