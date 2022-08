Shia LaBeouf confiesa que intentó suicidarse: "Sentí una vergüenza como nunca antes"

Te interesa Olivia Wilde explica por qué despidió a Shia Labeouf de su película y lo cambió por Harry Styles

Los últimos años han sido de lo más complicados para la trayectoria y vida personal de Shia LaBeouf. En 2020, el actor de 36 años se enfrentó a una demanda por "abuso implacable" por parte de su expareja, la cantante FKA Twigs, que además lo acusó de haberle transmitido enfermedades de transmisión sexual de forma consciente.

A esta demanda se unieron varios episodios de lo más controvertidos que hicieron que su prometedora carrera empezase a caer en picado. De hecho, una nueva polémica ha surgido con la película Don't you worry darling, dirigida por Olivia Wilde y que en un primer momento iban a protagonizar LaBeouf y Florence Pugh.

Pero finalmente la directora lo sustituyó por Harry Styles a raíz alegando diferencias a la hora de trabajar juntos y con el objetivo de proteger a Pugh: "Admiro su trabajo, pero su proceso no coincidía con el espíritu que exijo en mis producciones. Tiene un proceso que, de alguna manera, parece requerir una energía combativa, y personalmente no creo que eso propicie las mejores actuaciones".

Por su parte, LaBeouf ha desmentido estas declaraciones. “Tú y yo sabemos los motivos de mi salida. Dejé tu película porque tus actores y yo no podíamos encontrar tiempo para ensayar. He incluido como recordatorio las capturas de nuestros mensajes de ese día”, aclaraba Shia en un mail dirigido a la directora.

Harry Styles, Olivia Wilde y Shia Labeouf. // Gtresonline

Shia LaBeouf planteó suicidarse: Tenía un arma sobre la mesa"

Debido a todos estos acontecimientos, Shia se encuentra en pleno proceso de cambio vital, donde está encontrando una gran ayuda en la religión. LaBeouf tuvo que documentarse sobre el catolicismo para preparar su papel en la película Padre Pío y ahí encontró algo revelador.

Tras este acercamiento al catolicismo, el actor ha ofrecido una entrevista al obispo Robert Barron en el espacio Word on Fire Catholic Ministries, donde ha hablado de temas tan delicados como el suicidio. El actor confesó que en el momento más bajo de su carrera, en verano de 2021, reflexionó sobre todo lo que había pasado y se planteó acabar con su vida.

"Me di cuenta de que había herido a mucha gente y sentía una profunda vergüenza", le ha empezado confesando al obispo. "Tenía un arma sobre la mesa. Yo estaba fuera de mi. Ya no quería estar vivo cuando aquello pasó. Sentí una vergüenza como nunca antes había experimentado, el tipo de vergüenza que te hace olvidar cómo respirar", ha continuado.

Afortunadamente, LaBeouf ha encontrado en el catolicismo una salida para poder vencer su vergüenza e iniciar su cambio vital: "Ver a otras personas que han pecado más allá de lo que jamás podría conceptualizar y que se encuentran en Cristo lo que me hizo sentir como, 'Oh, eso me da esperanza".