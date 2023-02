La simbología del traje y qué significa la puesta en escena de 'EAEA' de Blanca Paloma

Blanca Paloma repite por segunda vez en el Benidorm Fest. La artista ilicitana llega a la gran final de la preselección eurovisiva como la gran favorita, ya que ha sido la participante que más votos ha sumado, un total de 167 puntos.

Son cinco bailarinas las que arropan sobre el escenario a Blanca Paloma, que la pasada edición del Benidorm Fest se presentó sola con Secreto de Agua.

"Su energía es lo que ha hecho posible este rito. El año pasado no sabía a dónde venía, me subí al escenario y me temblaban las piernas, pero lo di todo. Yo este año me he entregado y he volado porque los pichones (sus fans) me han impulsado", decía la joven en la rueda de prensa tras la segunda Semifinal.

Un homenaje a su abuela Carmen

Su propuesta, EAEA, es una nana con base flamenca y tintes electrónicos, una mezcla vanguardista que supone una de las candidaturas más arriesgadas del Benidorm Fest 2023.

Le ha dedicado la canción a su abuela Carmen, que falleció antes de que pudiese escucharla cantar y de la que una heredó la maquina de coser. La imagen de la portada del single es una foto suya en la que aparece feliz, sonriente, con un traje de flamenca, abanico y gafas de sol.

"Ver a mi hija quedando como ha quedado, con la foto de mi madre, su mantón... El homenaje a mi madre, que es la matriarca de mi familia, es lo más grande, y no hablo más porque si no...", decía muy emocionado Fran, el padre de Blanca Paloma tras conocerse su pase a la gran final.

La cantante ha mencionado en varias ocasiones que su familia siempre está presente cuando toca salir al escenario. "Es donde he mamado este amor por la música", dijo Blanca Paloma, cuya hermana Sara también es cantante.

Los flecos que cuelgan del techo, los mismos del mantón de su abuela Carmen

La puesta en escena está llena de simbolismo. La propia cantante ha explicado que los flecos rojos que caen del techo formando un círculo hacen referencia a los que su abuela Carmen lucía en sus trajes de flamenca.

Para ella es "como un abrazo" de su yaya, aunque también lo ha comparado con un "útero" que le recuerda dónde están sus raíces.

"Dije que hay una pista en la portada: en el pecho de mi abuela está el mantón con sus flequitos. Ese pecho, esa zona de confort que me abraza y, a la vez, que tiene un pasillito y es como un útero para saber de dónde vengo, para saber hacia dónde voy. Es como un viaje de empoderamiento a través de un rito", contó en rueda de prensa.

Una puesta en escena elaborada, con un mensaje y un relato propio que Blanca Paloma ejecuta prácticamente a la perfección.

El vestuario, lleno de significado: un corazón en el pecho y las cintas

Blanca Paloma luce sobre el escenario un traje de dos piezas como vestuario. No ha pasado desapercibido que el top superior, de corte asimétrico, simula la forma de un corazón al estilo de Ricardo Cavolo, un diseño vanguardista que choca con la tradición y la raíz que defiende en la letra de la canción.

La cantante Blanca Paloma sobre el escenario del Benidorm Fest 2023. // Ep

Además, la parte de arriba lleva anudada una cinta de color negro que rodea su brazo derecho y le aporta un aspecto de guerrera muy comentado en las redes.

Ella misma ha creado el personaje de la arquera gracias a un gesto que se hizo viral en su show de Secreto de Agua.

Un guiño a la luna

La actuación lleva un plano cenital que recrea una luna justo cuando la artista canta "mi niño, cuando me muera, que me entierren en la luna".

La arquera, su personaje en EAEA

"Los flecos son ese círculo que me abraza, esa zona de confort de mi personaje, el personaje del arquero", explicaba la propia Paloma Blanca antes de explicar de dónde viene ese movimiento que la artista repite en la actuación de EAEA, que es igual que el que llevó a cabo en su show para Secreto de Agua.

El gesto de arquera de Blanca Paloma en 'Secreto de Agua' // RTVE

En un momento de la canción, Blanca Paloma estira los brazos y se coloca en una posición que simula la de una arquera cuando va a lanzar sus flechas. Lo que en Secreto de Agua era un simple gesto en EAEA se alza como su propio personaje.

El gesto de la arquera de Blanca Paloma en EAEA // RTVE

"El personaje del arquero lo hemos creado entre todos. Al final todos os enamorasteis de este gesto y me preguntábais, pero 'va a estar, va a estar'. Y es que no va a estar, va a ser. Me he convertido en esa arquera, ese personaje que he atravesado desde ese círculo de flecos, que es como el mantón de mi abuela, o ese útero al que entro para ver de dónde vengo y saber a dónde voy. Es como un viaje de empoderamiento", concluía.