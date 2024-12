Sophia Smith, ex pareja de Liam Payne, anuncia su boda dos meses después de la muerte del cantante

Sophia Smith, ex pareja del cantante Liam Payne, se ha comprometido. Así lo ha anunciado en sus redes sociales con un emotivo vídeo. Dará el sí quiero junto a James Bridgwood, con quien formalizó su relación en julio de 2022.

Un post inmortalizaba esta romántica pedida, donde las emociones de la pareja y un cariñoso abrazo fueron los absolutos protagonistas de este momento. Una relación que ahora formalizarán aún más dando el ‘sí, quiero’. No obstante, la pareja ya tenía un proyecto en común: su hija Angelina, quien nació en 2023. El 25 de diciembre fue la fecha escogida para dar un paso más en su trayectoria como pareja. “Sí, un millón de veces” firma la publicación.

La relación de Sophia Smith y Liam Payne

Todo esto ocurre dos meses después de que Liam Payne falleciera en Buenos Aires el pasado 16 de octubre, todo ello después de que se precipitara al vacío desde un tercer piso del hotel Casa Sur Palermo.

El noviazgo de Liam y Sophia viene de la adolescencia. Ambos se conocieron en la escuela en Wolverhampton, Inglaterra. Ya en 2013 formalizaron su relación, todo ello con el éxito en el que estuvo sumergido el cantante de Teardrops con One Direction.

"Le pedí a su hermana su número de teléfono. Ella era muy tímida y no daba muchas señales de que yo le gustara, así que asumí que no estaba interesada, además de pensar que era demasiado atractiva para mí de todos modos", contó Liam Payne en Attitude en una entrevista en 2017.

Liam Payne y Sophia Smith en la alfombra rosa de Victoria's Secret en 2014 | Getty Images

En esa misma entrevista, Liam habló sobre la posibilidad de haberse casado con Smith: “Hemos hablado de matrimonio, pero 22 nos parece un poco joven. Y Sophia necesitaba salir y hacer lo que quisiera (…) Tiene ideas increíbles y es excelente en lo que hace. ¡Le gusta la moda y recientemente organizó un evento benéfico que recaudó 350 000 libras!”.

No obstante, ambos tomaron caminos por separado en 2015. Por su lado, el cantante inició una relación con Cheryl Cole (a quien conoció en su paso por X Factor) y teniendo un hijo en común llamado Bear.

Después de aquello, Sophia se graduó en 2016 en la Universidad de Birmingham City convirtiéndose en diseñadora de moda e influencer con más de 800 mil seguidores en Instagram a día de hoy. A lo largo de su trayectoria, su trabajo se ha vinculado a marcas como Victoria's Secret, según cuenta The Sun.

Las relaciones de Liam Payne

Antes de salir con Sophie, el artista ya mantuvo un vínculo amoroso con Danielle Peazer, una de las bailarinas de One Direction. Tan solo salieron dos años hasta 2012.

Tras su relación con Sophie, llegaría de nuevo Cheryl Cole, aunque esta relación duraría hasta junio de 2018. Fue a partir de entonces cuando se le empezó a relacionar con personalidades como Naomi Cambell o Cairo Dwek.

Liam Payne y Cheryl Cole en los Brit Awards de 2018 | Getty Images

Después de aquello, encontraría el amor con Maya Henry en 2018. Todo se torció, terminando definitivamente en 2022. Más tarde el intérprete de For You fue relacionado con Aliana Mawla. No obstante, después de que esta relación se enfriara, Us Weekly confirmó que el cantante y Kate Cassidy terminaron su relación en mayo de 2023, aunque ha habido informaciones que señalan que se les volvió a ver juntos de nuevo.