Así es la tarta de cumpleaños más musical de los Beckham

Los Beckham están de fiesta y, no es para menos, ya que su hijo ha cumplido 17 años. Cruz Beckham ha soplado las velas de una tarta muy especial, personalizada con varias fotos de...¡Billie Eilish! Cruz se ha declarado como acérrimo seguidor de la cantante y la sorpresa, claramente, le ha encantado.

Harper, la más pequeña de los hermanos, ha sido quien le ha llevado el pastel a su hermano, mientras él miraba atónito la decoración de la tarta delante de todos los asistentes. En la tarta se podía leer: "Querido Cruz, te queremos mucho. Feliz cumpleaños de parte de mamá, papá, Brooklyn, Romeo y Harper xxx".

Pero este no fue el único momento musical de la celebración, porque a Cruz no se le da nada mal lo de cantar. David Beckham tampoco quiso perder la ocasión y no tardó en subir un vídeo en el que se ve a su hijo cantar Love Yourself, de Justin Bieber. De hecho, los seguidores de David no han tardado en felicitar los dotes musicales de Cruz. ¿Seguirá los pasos de su padre o de Victoria?

"Feliz cumpleaños, grandulón x te amamos y esa personalidad descarada, sigue siendo tú. Te amo Cruzie", escribía su padre en el vídeo subido a Instagram.