Los años 90 pasaron y con ellos, las Spice Girls, una de las señas de identidad de aquella década. El final del grupo fue el preámbulo de los 2000. Ha habido reuniones y cientos de rumores sobre su vuelta, pero ahora es cuando ha llegado el momento de verdad, con el relanzamiento especial con motivo del 25 aniversario de su icónico álbum debut Spice.

Fue el 5 de noviembre de 1996, cuando el Spice original salió al mercado para iniciar una época de oro para este grupo liderado por cinco mujeres.

¿Cuándo estará disponible 'Spice'?

Spice se relanzará el próximo 29 de octubre.

Pero...¿qué fue de las Spice Girls?

Victoria, la Posh Spice

Sin duda ella es la spice más exitosa de todas y la que mejor supo aprovechar su fama y diversificar sus negocios desde la disolución de la banda en 1998. Convertida en una auténtica empresaria, Victoria supo entrar en el mundo de la moda y pisar fuerte con sus diseños atrevidos. A día de hoy su empresa está valorada en más 100 millones de euros. Casada con David Beckham desde 1999, la pareja tiene ya 4 hijos. Después de la separación del grupo, produjo solo un disco, en 2001, titulado Victoria Beckham.

Geri, la Ginger Spice

La más explosiva del quinteto, triunfó brevemente con sus singles It’s Raining Men y Mi Chico Latino, auténticas revoluciones en su momento en el panorama musical. Así y todo, su éxito no duró demasiado y no tardó en dedicarse a su familia y salir de la primera línea de la exposición pública. En el 2015 se casó con el expiloto de Fórmula 1, Christian Horner.

Mel B, la Scary Spice

Melanie Janine Brown continuó trabajando como actriz, escritora y modelo. Se hizo muy popular por su participación en el programa Factor X, Bailando con las estrellas o America’s Got Talent. En cuanto a su vida privada, esta ha sido mas convulsa, en especial por la relación que mantuvo con el productor Stehpen Belafonte, al que tuvo que indemnizar con cifras millonarias.

Mel C, la Sporty Spice

Mel C, la más reconocida por ponerse ropa deportiva, puede sorprender a más de uno por el éxito "silencioso" que ha sabido cosechar. Fuera de los principales focos, Mel C supo labrar una sólida carrera en solitario, con 8 discos a sus espaldas. Su éxito, en Inglaterra, está fuera de toda duda (cuenta con varios récords), aunque fuera haya pasado más desapercibida. Creó su propio sello discográfico, Red girl records.

Emma, la Baby Spice

La más peque de las Spice siguió su camino ligada al mundo de la música y la actuación. De hecho, en 2003 consiguió un papel en la serie Absolutely Fabulous, en el cual permaneció durante casi 10 años. Como cantante solista, y aún con el impulso de las Spice, lanzó en 2001 A Girl Like Me, bajo el auspicio del sello Virgin Records. Luego vino Free Me, lanzado este en 2004. Ambos fueron sus álbumes más exitosos.

La carrera de Emma continuó con más intermitencia, donde nunca terminó de despegar en solitario. Pasó por la televisión, donde estuvo en Mira quién baila y, a lo largo de los últimos años, ha hecho algún que otro cameo para películas.