Susanna Griso: la separación de su marido, sus tres hijos y las dificultades para adoptar

Susanna Griso, de 52 años, se ha ganado un hueco en el pódium de los periodistas más conocidos de nuestro país. Lleva desde que salió de la Universidad Autónoma de Barcelona trabajando en los medios de comunicación y labrándose una carrera profesional que ha sido reconocida en numerosas ocasiones.

Desde empezar en Ràdio Sant Cugat hasta presentar los informativos con Matías Prats en Antena 3, pasando por TVW y la desconexión regional de TVE Catalunya para el Telediario. Desde 2006 es la conductora de Espejo Público, el magazín matinal que la cuela a diario en los hogares de miles de españoles.

Su separación de Carles Torras, padre de sus tres hijos

Fue a finales del 2020 cuando el representante de Susanna Griso anunciaba su separación de Carles Torres, el hombre que había sido su pareja durante 23 años. Según las informaciones, la ruptura se habría producido de mutuo acuerdo.

Juntos fueron padres de tres hijos. Se conocieron en los medios de comunicación, ya que él también ha dedicado su vida laboral a este campo. Como su exmujer, estudió periodismo y en la actualidad se dedica a temas de producción y guion fuera del foco de las cámaras, llegando incluso a dirigir programas de televisión como Super Shore o A mi manera.

Susanna Griso y Carles Torras // GTRES

"Le conocí en Cataluña Radio. Él entró con un casco y unas camperas y me gustó. Dije que a este chico le tenía que conocer. Empezamos a quedar y no coincidimos en nada, ni gustos en literatura, cocina, música...", contó sobre sus inicios la propia Susanna Griso en El Hormiguero. Fue una de las pocas ocasiones en las que ha hablado de su vida personal.

Tres hijos, una adoptada

Susanna Griso y Carles Torras son padres de tres hijos. Los mayores tienen 19 y 16 años, mientras que la pequeña acaba de cumplir los nueve. Se llama Dorcette, es adoptada y llegó a la familia gracias al deseo y la necesidad de sus padres de multiplicar su amor por sus retoños.

Sin embargo, tramitar una adopción no es una tarea sencilla, y menos cuando la pareja adoptante ya tiene hijos biológicos. La propia presentadora admitía estas dificultades en 2019 durante una intervención en su programa Espejo Público.

"Yo intenté hacer una adopción nacional y me dijeron que ni me lo planteara con hijos biológicos, de ahí a que me fuera a una adopción internacional", aclaraba la periodista antes de añadir que "hay lista de espera de años para adopciones nacionales".

Susanna Griso con su hija adoptada, Dorcette // GTRES

Una familia de siete hermanos teñida por la tragedia

Susanna Griso es la pequeña en una familia de siete hermanos, pero las cosas no han sido fáciles. La vida le ha arrebatado a dos de ellos.

El primero que falleció fue Damián, que padecía VIH. Lo contó el año pasado al recoger su premio Diversa por promover la igualdad en el colectivo LGTBI. La presentadora, que aseguró que su misión y la del programa era ser un altavoz para denunciar la homofobia y educar desde la tolerancia, dedicó el premio a su hermano.

"Quiero dedicar este premio a una persona que me está viendo en el cielo. Mi hermano Damián. Él murió de VIH, era gay en una época en la que, lamentablemente, el VIH no tenía tratamiento. Quiero pensar que si hoy recibo este premio, no lo he hecho del todo mal", dijo, emocionada.

En 2019 otro lamentable suceso sacudía la vida personal de la periodista. Su hermana mayor fallecía de manera repentina, de un infarto, y la noticia le pilló en su puesto de trabajo. De este modo, el periodista Gonzalo Bans sustituyó a la presentadora, que abandonó el plató al conocer la noticia.

El 8 de marzo de ese mismo año, antes de su pérdida, Griso dedicó unas emotivas palabras a sus cuatro hermanas mayores.

"Tengo cuatro hermanas mayores y dos hombres, pero ellas, por generación y porque han vivido una etapa muy distinta a la mía, se casaron muy jóvenes, fueron madres muy jóvenes, muchas renunciaron a sus carreras laborales y las tuvieron que retomar años después... Y yo he intentado siempre hacer todo lo contrario. Enfocarme y priorizar mi carrera profesional y luego ya he pensado en la pareja, en la maternidad. De alguna manera ellas me han servido como espejo cóncavo de lo que yo no quería hacer. Yo quería desmarcarme de lo que ellas habían hecho e intenté enfocar mi vida por otros derroteros. Tengo que agradecerles ese ejemplo".