Susanna Griso habla de su hijo de acogida, Koudus, al que adoptó de un centro de niños tutelados

Susanna Griso tiene tres hijos y un niño de acogida. Los dos mayores, que tienen 19 y 16 años, los tuvo junto a su exmarido Carles Torras, con el que mantuvo una relación durante 23 años.

La ruptura, que según sus protagonistas se produjo de mutuo acuerdo, llegó a finales de 2020. Se habían conocido más de dos décadas antes en Cataluña Radio. "Él entró con un casco y unas camperas y me gustó. Dije que a este chico le tenía que conocer. Empezamos a quedar y no coincidimos en nada, ni gustos en literatura, cocina, música...", contó durante una de sus visitas a El Hormiguero.

Koudus, su hijo de acogida junto a su hermana

En esta última entrevista con Pablo Motos Susanna Griso ha vuelto a abordar un tema personal. Se trata de la historia de Koudus, el joven de acogida que adoptó junto a una de sus hermanas. Ella trabaja en un centro de protección de menores a donde llegan los jóvenes que salen solos de su países con la esperanza de encontrar un futuro mejor

"Mi hermana trabaja en centros de niños tutelados, llamados menas, que es una palabra que no me gusta. Son niños que vienen de Marruecos, del Norte de África, de países subsaharianos… Un día ella me llama y me dice que hay uno de los niños que se queda en la calle. Que tiene papeles y pasaporte que demuestran que tiene 16 años, pero en la prueba de muñeca le sale que tiene más de 18 años", contaba.

Entre las dos, buscaron una manera para que Koudus se instalase con ellas en España y comenzase a formarse para convertirse en un joven adulto. Susanna ya tenía en casa a sus dos hijos adolescentes y a la pequeña, Dorcette, a la que adoptó hace nueve años.

"Tiene la edad de mi hijo mayor. Y le digo a mi hermana, ¿qué hacemos? Quédatelo tú y ya buscamos la manera de pagar una habitación. Ella lo instala en casa. Yo le he pagado los estudios", explica antes de aclarar que su educación y tutela es de las dos. "Lo hemos adoptado entre las dos. A ella la llama abuela y a mí me llama madre", añadió.

"Es un niño maravilloso, guapo, simpático, buena gente, trabajador. Cocina muy bien. Y ahora ya tiene papeles, ha estudiado FP, ha hecho las pruebas de catalán y habla cuatro idiomas africanos", reveló.

"Llegó a Almería en patera"

El pasado 8 de agosto, la presentadora de Espejo Público acudía a la Gala Starlite de Marbella, donde dio los primeros detalles sobre Koudus. "¡Es uno más de la familia! Yo lo quiero mucho. Realmente tengo cuatro hijos", reveló más tarde a la revista ¡Hola!.

Según relató Griso en el evento, Koudus se quedó huérfano a los cuatro años: "Empezó a trabajar en una plantación de cacao y, después de muchos años trabajando, en los campos y una vida muy dura, su abuela le dijo que no había dinero para él y su hermana para venir a Europa".

"Como el viaje para su hermana era más complicado, empezó a viajar y acabó en Europa casi de casualidad. Él quería ir donde hubiera trabajo", dijo.

De esta manera, Koudus llegó a Almería en patera y viajó hasta Barcelona donde permaneció en un centro de menores tutelados hasta los 16 años, cuando fue expulsado de un día para otro tras hacerle la prueba de la muñeca.

Fue entonces cuando la hermana de Susanna llamó a la periodista y le propuso facilitarle una ayuda. "Me llamó y me dijo 'esta noche no tiene donde dormir, es muy buen chaval, aprende rápido'. Dije venga, sí, lo vamos a ayudar", relató.

El siguiente paso fue ayudarle a formarse con un ciclo de FP en informática. "Consiguió estudiar porque tiene una inteligencia prodigiosa y capacidad de superación que me tiene impresionada", añadió.

Dos hijos y una adopción internacional

Susanna Griso y Carles Torras son padres de tres hijos. Los mayores tienen 19 y 16 años, mientras que la pequeña acaba de cumplir los nueve. Se llama Dorcette, es adoptada y llegó a la familia gracias al deseo y la necesidad de sus padres de multiplicar su amor por sus retoños.

Sin embargo, tramitar una adopción no es una tarea sencilla, y menos cuando la pareja adoptante ya tiene hijos biológicos. La propia presentadora admitía estas dificultades en 2019 durante una intervención en su programa Espejo Público.

"Yo intenté hacer una adopción nacional y me dijeron que ni me lo planteara con hijos biológicos, de ahí a que me fuera a una adopción internacional", aclaraba la periodista antes de añadir que "hay lista de espera de años para adopciones nacionales".