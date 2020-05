Tamara Gorro llora la muerte de una seguidora: "Hoy mi corazón se ha roto al saber que una de nosotros se marchó al cielo"

Tamara Gorro tiene una bonita y estrecha relación con sus seguidores, a los que ella se refiere como "su familia virtual". Constantemente está interactuando con ellos a través de Instagram, donde le siguen 1,6 millones de personas.

Y estrechar lazos con estas personas también implica sentir dolor, como le ha ocurrido tras el fallecimiento de una de sus seguidoras. Visiblemente afectada, Tamara no podía contener las lágrimas en un vídeo a través de Insagram Stories donde lamentaba la muerte de esta mujer, con la que mantenía una relación de amistad: "Yo hablaba con ella muchísimo. No la conocía personalmente. Estaba pasando por una enfermedad, cáncer, y ahora se ha ido".

No solo ha querido despedirse a través de Instagram Stories, poco después Tamara ha compartido una preciosa publicación en la que se le ve sujetando una rosa hacia el cielo en el que se despide de Ana, que así se llamaba su seguidora:

"Mis conversaciones con ella eran constantes, no solo yo la animaba en sus días con la quimioterapia, ella siempre me aconsejaba y lo más importante, me quería, nos queríamos. Nos quedó pendiente el conocernos en persona, pero no dudes que algún día lo haremos y el abrazo será inmenso", y añade "Esta rosa es para ti querida y preciosa Anita Urbano siempre te recordaré. Todo mi amor y cariño para su familia y amigos."

Pero no solo se dirige a ella en esta publicación. Tamara aprovecha para recordarle a todas las personas que la siguen que "no son fans", si no "personas que me apasiona conocer, dialogar, compartir mis problemas y también saber los vuestros...No me hace falta conoceros para quereros".

Por último, Gorro se despide pidiendo a su familia virtual que no le falten, " porque sois muy importantes para mí, y me rompéis de dolor... ❤️Os amo familiar virtual❤️"

En su siguiente publicación, Tamara escribe una enigmática frase, que bien podría ir referida a esta triste pérdida: "Continuar no es olvidar", a la vez que es de lo más significativa para los momentos que estamos viviendo.

