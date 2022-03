Tamara Gorro se sincera sobre su enfermedad tras acabar en el hospital: "No podía ni levantarme"

Tamara Gorro lleva unos meses viviendo una auténtica tortura por los problemas de salud que ha tenido. La influencer, que está en boca de todos desde su separación con Ezequiel Garay, ha atravesado una mala racha en cuanto a salud se refiere, que la llevó a acudir de urgencia al hospital el pasado sábado.

Así lo relató en su cuenta de Instagram, donde publicó una extraña fotografía desde el centro de salud, preocupando a sus seguidores. En la imagen, la modelo aparece en una camilla del hospital con una vía puesta en el brazo: "Así fue mi sábado noche, ahora os cuento", escribía.

Tamara Gorro, hospitalizada por problemas de salud. // Instagram

La razón de su hospitalización

La influencer, que ha reaparecido tras su hospitalización, ha querido sincerarse ante sus fans sobre los problemas que ha ido atravesando y que han mermado su salud en los últimos meses. De esta manera, ha explicado el porqué de su ingreso hospitalario: "No iba a subir la foto, la hice ayer para el grupo de mis amigos. Creo que es necesaria subirla para lanzar un mensaje importante. Os cuento por qué acabé en el hospital".

Según ha revelado la propia Gorro, su delicada salud mental ha tenido mucho que ver en los problemas que ha estado experimentando: "Desde que estoy malita, he perdido muchísimo peso y cada vez estoy perdiendo más. Estaba en 64 kilos y he llegado a pesar 52. Intento comer, pero algo me provoca echarlo, a parte de la medicación, que me cierra el apetito", confesaba.

A pesar de la severa pérdida de peso que ha tenido a causa de su tratamiento para la depresión que le ha sido diagnosticada, la influencer no optó por acudir al hospital hasta el pasado sábado, tras la celebración del cumpleaños de sus hijos: "Después del cumpleaños de los niños, no podía levantarme, no tenía fuerzas ni para hablar. Me preocupé y decidí ir al hospital para que me hicieran una analítica. Está todo perfecto, pero me tienen que hacer una gastroscopia para ver qué esta pasando en el estómago para que no pueda tolerar alimentos. También tengo gastritis crónica alérgica, pero no es nada grave".

El impactante cambio físico de Tamara Gorro

Tras aclarar lo ocurrido, Tamara Gorro también ha querido lanzar un importante alegato sobre la necesidad de mantener una buena alimentación y recordando que la pérdida de peso y un cuerpo delgado no conllevan una buena salud. Lo ha hecho con dos fotografías de su impresionante cambio físico y del declive de su cuerpo tras adelgazar más de 10 kilos: "Quiero lanzar un mensaje con esta foto. En esta sociedad parece que tenemos que tener un cuerpo delgado y maravilloso. No comer e ingerir solo líquidos te lleva a tener un enfermedad y a estar mala. El alimento es imprescindible. No dejes de comer porque te lleva a un problema serio".

La influencer también ha revelado que no se siente cómoda con su físico en este momento y que está tratando de coger unos cuantos kilos para poder recuperar su figura anterior: "No me gusta verme tan delgada, sin querer estoy perdiendo peso, pero no es bonito que se me marquen los huesos, es un horror. Estoy entrenando para coger masa muscular. Dejaos de dietas absurdas y de no comer para estar divino. No se está divino por ello. Ya he comido un poco, estoy bien, pero muy flojita aún".

Así, la colaboradora de televisión aseguraba que hay que ver más allá de la figura delgada: "Eso no es un tipazo, un buen cuerpo es el que está saludable, el que tiene fuerza y te deja hacer una vida normal. Ese abdomen es fruto del deporte diario que hago. Tener el abdomen marcado no quiere decir que tengas un cuerpo perfecto. ¿De que te sirve, si después lo que tienes en el estómago es un problema?", decía concluyendo con su reflexión.