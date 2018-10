C. Tangana consuela las lágrimas de Úrsula Corberó

"URSU NO LLORES"

No sabemos qué están tramando C. Tangana y Úrsula Corberó pero las pistas que nos están dejando son de lo más apetecibles. Con un look muy años 60, la actriz llora desconsoladamente en varias publicaciones junto al cantante. "Ursu, no llores", escribe Pucho en Instagram Stories en una imagen junto a Úrsula con la cara llena de lágrimas.