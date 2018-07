Tras el éxito de 'Ídolo', C. Tangana lidia con la fama en 'Avida Dollars'

Tras presentarnos 'Still Rapping' y 'Llorando en la limo' , ya podemos escuchar al completo los 10 temas que componen Avida Dollars . La nueva su nueva mixtape de C. Tangana en la que habla de las consecuencias de la fama tras el gran éxito de 'Ídolo'.

En 'Llorando en la limo' ya vimos a C. Tangana riéndose de su propia fama y del 'backlash' (el rechazo de una multitud ante algo que ha tenido un éxito reciente), principalmente por su hit 'Mala Mujer'.

En 'Avida Dollars', la mixtape que incluye este tema, Still Rapping y otras 8 canciones nuevas, Pucho sigue escribiendo su particular visión de la fama. Frases tan geniales como "Voy llorando en un Ferrari, llorando a 180 parece un tsunami", que ya pudimos escuchar en 'Llorando en la limo'; continuando por ese lado más amargo en "Ya no siento na de na" en la canción con el mismo nombre.

Aunque también habla del arte de hacer dinero, como podemos escuchar en 'Baile de la Lluvia', canción con la que ha presentado 'Avida Dollars' en un pequeño vídeo en el que empapela Madrid con su cara magullada a ritmo de "Hombre del año otra vez, Doing my dance, doing my dance, El crédito vuelve a correr, Si llueve ya sabes quién es".