Taylor dona 50.000 dólares a una fan de 11 años con leucemia

Taylor Swift es una de las artistas que más cuidan y más pendientes estan de sus fans. Eso lo ha demostrado en muchas ocasiones como cuando por Navidad les envió regalos personalizados a sus fans más fieles o cuando le envió 1989 dólares a una fan para ayudarla con sus estudios.

Pero en concreto ha demostrado especial cariño con sus seguidores que sufren algún tipo de enfermedad. Esto lo pudimos ver cuando visitó a Jordan Nickerson, un niño de 7 años que padece leucemia o la llamada que le hizo a la ya fallecida Jalene Salinas, también enferma de cáncer.

Y ahora un nuevo caso de leucemia infantil ha tocado el corazón de la cantante, la pequeña Naomi Oakes. Hace tan sólo unas semanas que le diagnosticaron leucemía a esta pequeña de 11 años y lejos de deprimirse utilizó la canción Bad blood de Taylor Swift para grabar un vídeo y demostrar que está lista para luchar contra su enfermedad.

Taylor al ver esto no dudó en enviarle una postal escrita de su puño y letra a Naomi en la que le mandaba muchos ánimos y que no se preocupara por no poder ir a su próximo concierto en Arizona, que habrían muchos más. Pero la postal no vino sola, la artista la envió con un cheque de 50.000 dólares para ayudar a su familia con los gastos que genere el tratamiento de esta enfermedad.

El padre de la niña grabó un vídeo de Naomi recibiendo la sorpresa donde la vemos muy emocionada y contenta que puedes ver a continuación seguido del que grabaron en un primer momento al diagnosticarle la enfermedad con la canción Bad blood: