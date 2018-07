Taylor Swift le escribe una carta a Apple y modifican su normativa

Bajo el título 'Para Apple, con amor' Taylor Swift se quedaba a gusto criticando a la empresa por el lanzamiento de su nuevo servicio Apple Music, en el que ofrecen música gratis durante los tres primeros meses.

"Tres meses es un período muy largo para que no se pague, y es injusto que se pida a alguien que trabaje para nada" y añade "Me parece una decisión chocante, decepcionante y completamente diferente a esta empresa históricamente progresiva".

Además, la artista añade en su carta que si no se realiza ningún cambio en esta normativa no incluirá su último disco 1989 en el catálogo de Apple Music.

Y la jugada le ha salido bastante bien, ya que el propio responsable de software y servicios de la compañía, Eddy Cue, le contestó vía Twitter diciéndole que tendrían en cuenta su opinión y publicó un tuit donde explicaba que pagarían todos los artistas cuyas canciones estuvieran dentro Apple Music. Tanto dentro como fuera del periodo de prueba.

We hear you @taylorswift13 and indie artists. Love, Apple

#AppleMusic will pay artist for streaming, even during customer’s free trial period