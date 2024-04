Taylor Swift menciona a Charlie Puth en su nuevo disco: qué relación hay entre ellos

¿Hay gato encerrado?, ¿habla Taylor Swift con ironía o realmente piensa lo que canta?

Que la artista de Pensilvania haya mencionado al ex de una amiga en una de sus canciones es algo que ha descolocado a la comunidad swiftie. Además, no es una indirecta, ni una referencia velada, escondida o tapada... Claramente dice su nombre y su apellido. Y además, alabando su calidad artística: "We declared Charli Puth should be a bigger artist" (Nosotros declaramos que Charlie Puth debería ser un artista más grande)".

La frase corresponde a la canción que da nombre al disco, The Tortured Poets Departament, en la que canta sobre la ausencia de alguien que ha abandonado "el apartamento de los poetas torturados".

Un lugar que ahora está vacío, pero continúa lleno de recuerdos, como el de día que "fumaste y luego te comiste siete barras de chocolate", o aquel momento en el que afirmaron y declararon que "Charlie Puth debería ser un artista más grande".

Charlie Puth tuvo un romance con Selena Gomez, amiga íntima de Taylor Swift

"Es lo último que pensé que escucharía en una canción de Taylor Swift", dice solo uno de los cientos de swifties sorprendidos por esta declaración.

En ningún caso se refieren a que Charlie Puth sea un artista mediocre, sino que el joven es expareja de Selena Gomez, grandísima amiga de Taylor Swift.

Según se comentó por aquel entonces. Charlie y Selena mantuvieron un pequeño romance en 2016, cuando tras colaborar juntos en la canción We Don't Talk Anymore, su amistad se transformó en algo más.

Un affair algo fugaz que no habría ido a más por decisión de Selena, que seguíaenganchada a su relación intermitente con Justin Bieber.

Charlie Puth, resignado por los deseos de Selena, escribió después Attention, una canción en la que habla sobre una chica que le había tomado el pelo y que solo quería "atención".

En una entrevista en 2018 con la revista Billboard, el artista confirmaba que una relación suya fracasó porque esa persona, en realidad, pensaba en otra. Se sintió engañado. "[La canción] Se trata de un momento particular en mi vida, cuando alguien muy cercano a mí quería la atención de otra persona. Cuando descubrí eso y lo terminamos, es posible que también haya hecho algunas cosas turbias, y es posible que ella me haya preguntado: ‘¿Desde hace cuánto tiempo está pasando esto?’… La única forma en que una canción como esa puede parecer real es si hay algo más detrás de escena, y eso es lo que estaba pasando [con Gómez]. Muy efímero, muy pequeño, pero muy impactante. Y realmente me arruinó… No era como si yo fuera la única persona en su mente. Y creo que yo sabía en lo que me estaba metiendo", dijo.

Al margen de temas amorosos, no cabe duda de que el artista es un gran intérprete y compositor.