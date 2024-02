Selena Gomez, impecable e inmaculada para los SAG Awards

La actriz y cantante Selena Gomez ha bajado de los cielos directa a la alfombra roja de los SAG Awards. La celebrity ha conquistado las redes sociales con su elegante look para los premios celebrados por el Sindicato de Actores.

Selena Gomez está en uno de los momentos más activos de su carrera profesional, a la par que exitosos.

La artista va de gala en gala de los premios más importantes del cine, a los que se encuentra nominada por su serie Only Murders in the Building, como los Emmy, los Globos de Oro, los AFI Awards...

A penas 48 después del lanzamiento de su sencillo Love On, un adelanto de lo que veremos en SG3 —su tercer álbum de estudio— Selena ha acudido radiante a los SAG Awards.

La intérprete ha brillado con un vestido blanco de lentejuelas de Atelier Versace de corte sirena, que realzaba su figura y culminaba con una gran cola redonda: un look elegante, impecable e inmaculado para una alfombra roja.

La cantante también ha optado por un maquillaje discreto, pelo suelo y pocas joyas: unos aros plateados con un detalle al frente y varios anillos. Y es que ya sabéis lo que dicen: menos es más.

Sin duda alguna, cada alfombra roja es una lección de clase y moda de Selena Gomez.