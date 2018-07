Taylor Swift se ríe de los hackers que han pirateado sus cuentas para publicar fotos suyas desnuda

Taylor Swift ha demostrado que hasta en las situaciones más incómodas sabe salir bien librada y con elegancia. Las cuentas de Twitter e Instagram de la cantante fueron hackeadas por los usuarios @lizzard y @veriuser, quienes anunciaron la pronta difusión de fotografías de la cantante desnuda.

Hayley Williams, miembro del grupo de múscia Paramore, fue la primera en darse cuenta de que desde el perfil de Twitter de Taylor estaban siendo publicados mensajes extraños y no dudó en avisarla enseguida. Acto seguido, los perfiles de Taylor fueron bloqueados hasta encontrar una solución al problema.

Una vez que la artista pudo usar de nuevo sus redes, no dudó en dejar bien clarito que a ella no la amenaza nadie: "¿Piratas informáticos que dicen que tienen (mis) desnudos? ¡Ya os gustaría, verdad! Pasadlo bien editando mis fotos porque no tenéis NADA"

PS any hackers saying they have 'nudes'? Psssh you'd love that wouldn't you! Have fun photoshopping cause you got NOTHING.