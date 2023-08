Quién es Silvia Bronchalo, la madre de Daniel Sancho y exmujer de Rodolfo Sancho

Rodolfo Sancho ha pedido "respeto máximo" ante la detención de su hijo Daniel Sancho tras el asesinato del cirujano colombiano de 44 años Edwin Arrieta. Ha rogado que no se hagan juicios precipitados pero lo cierto es que el joven, de 29 años, ha admitido ante las autoridades tailandesas ser el autor confeso de la muerte del médico, al que había conocido en Ko Pha-ngan a principios de este mes de agosto.

El joven ha explicado que se sentía "un rehén". "Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho", aseguró Sancho durante una conversación frente a sus abogadas de oficio tailandesas y varios agentes, según informa EFE, en la comisaría de policía de la citada isla, donde se encuentra detenido desde el pasado viernes acusado de asesinato y desmembramiento.

Un suceso que ha conmocionado a la sociedad española, por lo truculento del asunto pero sobre todo por la dimensión pública de la familia de Daniel. Su padre, Rodolfo Sancho, es uno de los rostros más conocidos de la ficción nacional y su abuelo, Sancho Gracia, es una auténtica leyenda en el mismo sector gracias a su inolvidable personaje Curro Jiménez.

Ha sido el actor el encargado de poner al tanto a Silvia Bronchalo de lo sucedido.

El joven, que pasará este lunes a disposición judicial en la vecina isla de Koh Samui, dijo que creía que su padre ya está camino de Tailandia y que llegaría a Samui el mismo lunes o el martes.

Se quedó embarazada con solo 18 años

Daniel Sancho pertenece a una saga de artistas, pero él no ha seguido el mismo camino. Ha querido dedicarse a la hostelería, abrir un par de negocios en Madrid y renunciar a la fama de la que goza su padre. Es el mismo modo de vida que adoptó su madre, Silvia Bronchalo, que tiene una vida discreta y apartada por completo de los medios de comunicación.

Aunque hizo sus primeros pinitos como actriz cuando era joven, ahora, a sus 48 años, se dedica al mundo de los negocios. Comenzó siendo agente en una compañía de seguros y ahora se dedica a la inversión y gestión patrimonial.

Conoció a Rodolfo Sancho cuando era una adolescente y coincidió con el actor en una escuela de interpretación. Tenía solo 18 años cuando se quedó embarazada de Daniel pero la pareja quiso seguir adelante con su relación y formar juntos una familia. Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo llegaron a estar 14 años juntos hasta que rompieron su relación y emprendieron vidas separadas.

Sancho Gracia les brindó su apoyo y les transmitió grandes consejos. "Querido Rodolfo, en la vida hay que asumir responsabilidades. La criatura no tiene culpa de nada, así que a trabajar y a cuidar del niño", le dijo su padre, tal y como recordó más tarde el propio Rodolfo.

"Mi padre tenía razón. Cuando vi la cara al niño, me hice hombre de la noche a la mañana", reconocía el actor.

A día de hoy, Rodoldo y Silvia mantienen una buena relación.

Así hablaba Rodolfo de su hijo, que no ha querido seguir su trayectoria profesional ante las cámaras, sobre su faceta como cocinero y su futuro entre fogonez. "Por eso con diez años hacía galletas y pasteles y yo no soy capaz de hacer un huevo frito", aseguró. "Tanto su madre como yo estamos muy orgullosos de Daniel, él no quiere saber nada del cine ni de la televisión. Los tres nos llevamos muy bien", explicó el actor.

Rodolfo Sancho es padre de otra hija junto a Xenia Tostado

Fue en el año 2005 cuando Rodolfo Sancho (48) conoció a la también actriz Xenia Tostado (41) en el rodaje de la película Cuba Libre.

Se enamoraron y fruto de su relación nació Jimena, hija de ambos y media hermana de Daniel Sancho.

"Cada día más guapa, más inteligente, más sensible, más guerrera... podría seguir!! Felicidades", escribió el actor para felicitar a su chica por sus 40 años hace un par de veranos.