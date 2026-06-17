Todos lo que se sabe de la posible boda de Taylor Swift y Travis Kelce en el Madison Square Garden

Es un secreto a voces que Taylor Swift y Travis Kelce tienen previsto celebrar su boda en julio. Y desde hace semanas se rumorea dónde se dará el 'sí, quiero' una de las parejas más mediáticas.

Según rumores, la artista y el deportista habrían elegido casarse en el Madison Square Garden, el pabellón más emblemático de Nueva York. Un espacio que une música y deporte, como la pareja.

Una fiesta en el Madison, pero una boda aparte

El medio estadounidense TMZ comparte que el Madison Square Garden será el lugar de la celebración de la boda, pero no la boda oficial en sí. Varios invitados han declarado al portal que creen que la unión oficial tendrá lugar antes del evento del 3 de julio en el legendario recinto, y que la lista de invitados es mucho más reducida que la de los más de 1000 invitados al evento.

Un escenario en construcción

Además, TMZ asegura que, al ser la intérprete de Lover una veterana de los escenarios, lo más lógico ha sido su siguiente paso: haber encargado un escenario gigante para la ceremonia nupcial en la Gran Manzana.

Según asegura el medio estadounidense, esta estructura se estaría construyendo en secreto en una planta de producción de Pensilvania, llamado Rock Lititz, en Lititz, Pensilvania. Se trata de unas instalaciones enormes donde las bandas suelen ensayar antes de salir de gira. También es donde se construyen los escenarios para diversos tours.

Según las fuentes, se estaría construyendo un "enorme escenario" en un almacén "bajo llave, con guardias de seguridad patrullando la zona".

Cabe recordar que Taylor Swift tiene una larga trayectoria con Rock Lititz. Allí se construyeron las enormes columnas que utilizó para su Reputation Stadium Tour de 2018. Clair Global, una filial de Rock Lititz, también se encargó del sonido de su gira The Eras Tour.

Esas mismas fuentes le han asegurado a TMZ que sobre el gran escenario habrá una banda, además de que algunos de los invitados de Travis y Taylor serán invitados a subir a la tarima para cantar y tocar.