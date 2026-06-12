Taylor Swift concede un discurso de 21 minutos al ingresar en el Salón de la Fama de los Compositores

El Salón de la Fama de los Compositores ha celebrado su ceremonia anual este jueves 11 de junio en el hotel New York Marriott Marquis, donde Taylor Swift ha aceptado su ingreso en la institución, convirtiéndose en la mujer más joven en recibir este honor. Durante la gala, el joven estadounidense Sombr le ha rendido homenaje cantando cardigan y Dear John.

La cantante eligió al director de cine Steven Spielberg para que presentara su discurso, que se prolongó durante más de 21 minutos. En ese tiempo, Taylor Swift ha agradecido el apoyo de la organización: "Cuando se habla de legado, ha habido muchísimos compositores antes que yo con carreras extraordinarias. Y sé que el Salón de la Fama de los Compositores podría haber elegido a cualquiera de esos escritores brillantes y merecedores para recibir este honor este año. Pero habéis decidido incluirme en este grupo de compositores ejemplares que ingresan esta noche en la promoción de 2026 del Salón de la Fama. Así que quiero dar las gracias a quienes votaron por celebrar y honrar las partes mejores y más verdaderas de mi vida".

También le ha dedicado unas palabras de agradecimiento a su familia por apoyarla desde el principio: "No debió de ser fácil para mis padres y mi hermano levantar toda nuestra vida y trasladar a toda la familia desde Pensilvania a Nashville para que yo pudiera perfeccionar mi oficio en la capital mundial de la composición musical. Pero después de que quedara claro que aquello no era en absoluto una fase pasajera de su hija adolescente, arrancaron de raíz sus vidas para mudarse a la Ciudad de la Música. Y aunque se supone que las palabras son lo mío, nunca podré expresar adecuadamente mi gratitud por haber hecho eso por mí", ha dicho.

Además, Taylor Swift ha repasado algunas de las canciones más destacadas de su carrera: "Nada me hace más feliz que cuando alguien me dice que antes escuchaba mi música con su madre o su padre y que ahora, décadas después, la escucha con sus propios hijos. O que la escucha con su mejor amigo. O cuando una pareja me dice que Love Story es su canción. O cuando alguien hace un pequeño baile adorable con The Fate of Ophelia. O cuando escucho a personas de distintos países cantar Opalite con sus propios acentos. O cuando alguien me cuenta que Enchanted consigue que su bebé deje de llorar".

El texto del discurso completo de Taylor Swift, transcrito por 'Variety'

Hola. La calidad de mi voz al hablar es el resultado de dos cosas de las que no me arrepiento. Una es que tuve la suerte de ir anoche a un partido de los Knicks. Grité durante el 100 % del partido y, cuando llegué a casa, pensé: "Tienes que dejar de gritar. Estás gritando demasiado. Gritas en lugar de hablar. Estás demasiado emocionada". Y me dije: "Vale, esta noche no voy a gritar". Pero entonces tuve la oportunidad de presenciar las increíbles actuaciones que vi esta noche y simplemente seguí gritando; nunca dejé de hacerlo. Así que esto es lo que hay. Y, de nuevo, no me disculpo por ello. Me lo pasé genial.

Quiero empezar agradeciendo a la persona que me presentó y me incorporó esta noche. Él cree que esta es la primera vez que me incorpora a algo, pero quizá no tiene en cuenta que, a través de décadas de narración fascinante, Steven Spielberg me ha incorporado, sin saberlo, a mí y a muchísimas otras personas a su sagrado club de creación de mundos extraordinarios. Desde que era niño, cada vez que imaginaba algo, quería hacer todo lo humanamente posible para poder mostrártelo. Vi cómo sus películas transitaban entre distintos géneros: acción, ciencia ficción, epopeya histórica, drama, comedia, romance, fantasía y musical. Y vi cómo dominaba todos y cada uno de ellos. Y ese tipo de creatividad sin límites no solo inspira a los cineastas emergentes. Gracias a ejemplos como Steven, aprendí a confiar en mi imaginación, aunque me llevara a lugares nuevos e inexplorados. Y cada vez que imaginaba algo, quería hacer todo lo humanamente posible para compartirlo con vosotros. Hace unos meses, cuando el Salón de la Fama de los Compositores me preguntó quiénes eran mis héroes y los creativos que habían moldeado mi forma de contar historias, y quién me gustaría que me entregara este premio, mencioné el nombre de Steven.

Y aproximadamente una hora después, para mi absoluta alegría, terminé hablando por teléfono con él y con su legendariamente efervescente esposa, Kate Capshaw, que está aquí esta noche. Él me dijo que sí, por supuesto, que estaría encantado de venir. Me quedé completamente impresionada porque este hombre tiene una enorme película llamada Disclosure Day que se estrena esta medianoche y aun así aceptó venir y hacer esto por mí unas horas antes de su estreno. ¿No sería increíblemente difícil compaginar ambas cosas? ¿No sería demasiado complicado a nivel de agenda? Yo intentaba darle una salida. En ese momento, Kate dijo algo que nunca olvidaré: "Las cosas buenas y verdaderas son fáciles". Y si miro hacia atrás en mis 23 años de carrera musical —los altibajos, las batallas de la industria, las pruebas y tribulaciones, las lágrimas y las celebraciones, las montañas de dudas, las críticas justas e injustas, la pérdida total de privacidad, las giras mundiales, las guerras de egos, los giros del destino, el caos mágico absoluto de este camino que elegí cuando era demasiado joven para recordar siquiera que hubiera sido una elección—, escribir canciones fue la parte más fácil de todas. No porque no requiriera esfuerzo; claro que lo requería. No porque no fuera frustrante a veces; podía serlo. Y tampoco porque la composición no me persiguiera obsesivamente hasta que encontrara la rima interna perfecta para la tercera línea del segundo verso, mientras mis profesores me llamaban la atención por no prestar atención en clase, porque eso definitivamente ocurrió.

Pero cuando digo que escribir canciones fue lo más fácil para mí, creo que lo que quiero decir es que era algo instintivo. Nadie me enseñó a hacerlo. Tuve que aprender a entretener al público, a aprender coreografías, a ser menos pesada. Tuve que aprender a moverme en la industria y a proteger ferozmente mi cordura. Todo eso lo aprendí con el tiempo, mediante lecciones difíciles, enormes cantidades de ensayo y error, caos y contratiempos. Pero escribir canciones... es prácticamente lo único que siempre me salió de forma natural. Mis padres me cuentan historias sobre cómo, después de llevarme a ver películas de Disney, se daban cuenta de que, de camino a casa, iba cantando las canciones de la película en el coche. Pero cambiaba las letras y las melodías para que hablaran de mi propia vida. De pequeña me encantaba cantar, me encantaba actuar en obras infantiles, pero todo encajó cuando aprendí a tocar la guitarra a los 12 años. Escribí mi primera canción después de aprender mis tres primeros acordes. Parecía fácil trabajar increíblemente duro en algo así. Parecía fácil cuidar algo que amaba tanto. Ver cómo se formaban callos en las puntas de mis pequeños dedos y convertirme en una observadora constante de la condición humana. Porque los sentimientos, las pasiones y las motivaciones de las personas siempre me han fascinado. Y fue fácil elegir la composición por encima de cualquier otra cosa en mi vida. Pero no debió de ser fácil para mis padres y mi hermano levantar toda nuestra vida y trasladar a toda la familia desde Pensilvania a Nashville para que yo pudiera perfeccionar mi oficio en la capital mundial de la composición musical. Pero después de que quedara claro que aquello no era en absoluto una fase pasajera de su hija adolescente, arrancaron de raíz sus vidas para mudarse a la Ciudad de la Música. Y aunque se supone que las palabras son lo mío, nunca podré expresar adecuadamente mi gratitud por haber hecho eso por mí. Vosotros sois la razón por la que estoy aquí esta noche.

En Nashville, asistí a reuniones y di conciertos acústicos hasta que conseguí un contrato editorial. Firmé cuando tenía 14 años y tuve la oportunidad de trabajar con compositores increíblemente sabios y experimentados. Personas como Liz Rose, Troy Verges, Hillary Lindsey, Robert Ellis Orrall, Angelo Petraglia, los hermanos Warren y el fallecido, pero muy querido, Brett James. Para entonces ya había escrito más de 100 canciones por mi cuenta. Aquella sería mi primera experiencia componiendo en colaboración. Mis padres me habían educado para estar siempre preparada, llegar temprano y no asumir jamás que el mundo te debe algo. Y aunque solo tenía 14 años, no quería que nadie en un entorno profesional me tratara como a una niña ni que aquellos compositores pensaran que esperaba que ellos hicieran el trabajo mientras yo simplemente ponía mi nombre. Así que empecé a abordar la composición como una profesión a tiempo completo. Y eso no significaba simplemente acudir a las reuniones y esperar que las ideas aparecieran. Significaba dedicar casi todo mi tiempo libre a escribir ideas para prepararme para las sesiones de composición y luego detenerme en cierto punto para permitir que mis coautores aportaran su visión más adelante. Algunas de esas ideas estaban terminadas en un 50 %, otras en un 75 %, y otras eran simplemente un gancho melódico con letra o un estribillo. Las iba acumulando para que, cuando llegara a una sesión con otro compositor, pudiera tocarlas y cantarlas, casi como si estuviera haciendo una presentación de propuestas. Y la idea que más les gustaba era la que terminábamos juntos.

Llevaba largas listas de palabras que me encantaban y añadía nuevas cada vez que se me ocurría alguna. Desarrollé una auténtica obsesión por las aliteraciones y los contrastes. Escribía poemas cuando todavía no encontraba la melodía adecuada. Cuando me inspiraba mi propia vida, mis curiosidades sobre el mundo o mis muy dramáticos y absolutamente desesperados enamoramientos de chicos del colegio que jamás me dirigían la palabra, escribía sobre eso. Y si mi propia vida no me inspiraba, utilizaba otros métodos para estimular mi imaginación. Llegué a la conclusión de que, si una idea no viene a ti, tienes que convertirte en tu propio equipo de búsqueda e ir a encontrarla. Muchas veces ponía una película. Pausaba una escena e intentaba escribir una canción desde la perspectiva de cada personaje. Incluso del villano. Exploraba lo que estaba viviendo e intentaba expresarlo con el lenguaje que ese personaje utilizaría. Y así aprendí que cada persona vive según un sistema de justificación que ha construido para sí misma. Cada uno decide qué decisiones está dispuesto a justificar. Cada uno decide qué es bueno y verdadero, justo y correcto. Así que, con mi bolsa imaginaria estilo Mary Poppins llena de ganchos, estribillos y puentes, y con mi mochila real del segundo año de instituto, entraba a mis sesiones de composición en Music Row.

Y una de mis historias favoritas de aquella época ocurrió cuando tuve la oportunidad de escribir con uno de mis compositores favoritos de todos los tiempos: Craig Wiseman. Craig es un auténtico prodigio de la composición. También es una de las personas más divertidas que he conocido, así que sé que puedo contar esta historia. Llevé unas cinco canciones parcialmente desarrolladas que consideraba bastante fuertes. Como se trataba de Craig Wiseman, empecé presentándole una canción que realmente pensaba que era especial. Estaba prácticamente terminada, salvo por unas pocas líneas y un puente. Llena de nervios y expectación, la toqué con la guitarra y se la canté. Cuando terminé, me dijo con mucha amabilidad que le parecía buena, pero que no acababa de entenderla, y que le gustaría escuchar las demás ideas que había traído. Después de varias canciones, encontramos una que conectó mejor con él y tuvimos una sesión fantástica. Resulta que realmente puedes —y debes— conocer a algunos de tus héroes. Pero años después seguimos recordando aquella sesión y riéndonos de esa primera idea que le mostré. Volví a casa y terminé esa canción sola aquella misma noche. Se llamaba 'Love Story'. Terminar esa canción aquella noche fue confiar en mis instintos como compositora. Independientemente de cualquier comentario o de cualquier opinión que otras personas pudieran tener sobre ella.

Creo que ahora más que nunca, en una industria que parece obsesionada con las métricas, los datos y los análisis, y donde intentamos predecir si algo se hará viral o no, los compositores necesitan confiar en su intuición humana. Y creo que los miles de horas que he dedicado con cariño a perfeccionar este oficio me han enseñado a identificar las ideas que destacan, brillan y permanecen; las que más significan para mí. Tengo que agradecer a Sombr esa actuación perfecta. Su escritura es tan excepcional que me produce envidia, y me encanta sentir eso. Va a encabezar mi Spotify Wrapped este año, garantizado. Está decidido. Muchas de mis discusiones nocturnas con amigos sobre el estado de la industria musical incluyen que yo diga muy alto: "Sombr es el futuro. Lo hace todo por sí mismo. No necesita inteligencia artificial. Los jóvenes están bien". Y obviamente Shane es una persona y un artista muy equilibrado y no necesita ninguno de mis consejos. Hay tantos compositores increíbles que admiro y que han encontrado recientemente su propia voz que, si tuviera algún consejo para los jóvenes artistas que quisieran escucharlo, sería este: Tienes que priorizar aquello que amas en lo más profundo de tu ser. Porque lo necesitarás si alguna vez tu canción llega al público. O a los críticos. O a los haters que se hacen pasar por críticos. O a las personas que viven permanentemente en internet. O a los robots que se hacen pasar por personas que viven permanentemente en internet. Los compositores realizan un verdadero ejercicio de equilibrio cada día porque, por naturaleza, debemos dejar que todo entre, sentir profundamente, ser sensibles hasta el borde mismo de la ilusión, y luego reflejar esos sentimientos e ilusiones al mundo en forma de un paisaje sonoro de tres minutos y medio. O de un éxito pegadizo. O de una fábula folk. O de un grito de guerra. O de una canción de diez minutos sobre el paso a la adultez... y una bufanda. Por eso resulta difícil endurecerse ante ciertos aspectos brutales del mundo. Pero permitidme hacer ahora un cambio brusco y citar una frase que me encanta de la serie Yellowstone: "Es la única constante de la vida, hijo. Si construyes algo que merece la pena tener, alguien intentará arrebatártelo". Gracias.

Así que John Dutton estaba hablando de un rancho. Pero yo utilizo esta cita para referirme a vuestra autoestima, vuestra paz mental y vuestra visión única como creadores. Recibir comentarios positivos y que la gente ame lo que escribiste es una sensación increíble, y espero que recibáis mucho de eso. Pero también tenéis que estar preparados para recibir comentarios negativos, los busquéis o no. Ya no sorprende que así funcionen las cosas, pero de alguna manera siento que tengo esta conversación con un joven compositor cada dos semanas. Si creáis algo extraordinario, es inevitable que alguien diga cosas horribles sobre ello o tergiverse lo que queríais decir hasta convertirlo en algo completamente irreconocible para vosotros. Lo que espero que descubráis es esto: podéis ser sensibles y, al mismo tiempo, resistentes; podéis aceptar que las opiniones, el escepticismo y las críticas son inevitables. Podéis tomar de toda esa información aquello que sea útil o constructivo y dejar a un lado lo que simplemente resulta dañino para vuestra creatividad. Nadie hace, ni debería hacer, arte que agrade a todo el mundo, en todas partes y en todo momento. Mis artistas favoritos tienen una voz detallada y singular; precisamente por eso, no pueden ser comprendidos ni asimilados de la misma manera por todas las personas que los experimentan.

Con muchísima frecuencia la gente me habla de cómo se siente respecto a mi música. Me dicen que nunca entendieron realmente mi música hasta que les rompieron el corazón, o hasta que empezaron a llevar a su hija al colegio todos los días, o hasta que publiqué un álbum alternativo durante la pandemia llamado Folklore. O que solo les gustan los éxitos, o que solo les gustan las canciones que no fueron éxitos, o que no les gusta absolutamente nada de lo que hago. Pero para mí no resulta incómodo recibir opiniones de todo tipo porque sé perfectamente cuál es mi posición respecto al trabajo que he creado. Como compositores, solo podemos aspirar a encontrarnos con las personas allí donde se encuentren en sus vidas. Pero nunca podéis organizar ni forzar ese encuentro. Solo podéis esperar que, por una de esas exquisitas casualidades, os crucéis con ellas en el mismo camino y al mismo tiempo. Que, de alguna manera, en medio del ruido de la vida, una frase que escribimos o una melodía que creamos logre abrirse paso, y la escuchen y sientan algo. Que les recorra un escalofrío, o que se sientan más ligeros, o que piensen en alguien a quien aman. Nuestro objetivo es provocar ese destello de reconocimiento en otro ser humano, porque algo que nos pareció bueno y verdadero también les parece bueno y verdadero a ellos en ese mismo instante. Y en ese momento, cuando alguien exclama: "Me encanta esta canción", todo fue fácil.

Antes de terminar, hay muchísimas personas que me ayudaron a llegar a este escenario, que confiaron en mi forma de escribir y valoraron mi perspectiva antes de que a nadie le importara mi nombre. Y luego llegaron los fans, que querían escuchar mis historias, mi prosa, mis ganchos melódicos, mis desamores. Y nada, absolutamente nada, me emociona y me sorprende más que el hecho de que, veinte años después de que saliera mi primera canción, todavía quieran leer el siguiente capítulo. Nada me hace más feliz que cuando alguien me dice que antes escuchaba mi música con su madre o su padre y que ahora, décadas después, la escucha con sus propios hijos. O que la escucha con su mejor amigo. O cuando una pareja me dice que 'Love Story' es su canción. O cuando alguien hace un pequeño baile adorable con 'The Fate of Ophelia'. O cuando escucho a personas de distintos países cantar 'Opalite' con sus propios acentos. O cuando alguien me cuenta que 'Enchanted' consigue que su bebé deje de llorar. Me conmueve profundamente la manera en que los fans han inmortalizado mis canciones a su manera, permitiendo que formen parte de sus propias aventuras por esta tierra, de esos momentos magníficos que son tan importantes para mí como los aparentemente cotidianos. Por último, sé que, cuando se habla de legado, ha habido muchísimos compositores antes que yo con carreras extraordinarias. Y sé que el Salón de la Fama de los Compositores podría haber elegido a cualquiera de esos escritores brillantes y merecedores para recibir este honor este año. Pero habéis decidido incluirme en este grupo de compositores ejemplares que ingresan esta noche en la promoción de 2026 del Salón de la Fama. Así que quiero dar las gracias a quienes votaron por celebrar y honrar las partes mejores y más verdaderas de mi vida. Os estaré eternamente agradecida. Que tengáis una buena noche. Gracias.