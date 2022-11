La transformación física de Bertín Osborne: músculos y 10 kilos menos a punto de cumplir 68 años

Bertín Osborne soplará dentro de una semana las velas de su 68 cumpleños. Para celebrarlos, el cantante ha posado para la revista Hola! luciendo la nueva figura que ha esculpido gracias al ejercicio físico y la buena alimentación. Con una camiseta de sisas de color negro -al más puro estilo C. Tangana- Osborne saca músculo y luce un torso de lo más tonificado.

El madrileño reconoce que se ha quitado no solo un buen puñado de kilos, también parece que los años se han esfumado. Un aspecto rejuvenecido que ha sorprendido al público. "Estoy como hace 30", asegura en su charla con la citada revista.

Sin embargo, este cambio físico no se ha producido por arte de magia. El presentador comenzó a practicar boxeo hace un tiempo con la intención de ganar en salud y terminó obteniendo estos llamativos resultados. "Me propuse ponerme en forma hace cuatro o cinco meses. Adelgacé 10 kilos y me mantengo", ha explicado.

Que Bertín Osborne se había propuesto llevar una vida sana gracias al deporte es algo que hemos podido comprobar a través de su cuenta de Instagram, donde ha compartido algunas imágenes de sus entrenamientos y los partidos de pádel que disputa.

Tantos años en la industria del espectáculo le han dado notoriedad y reconocimiento, pero su divorcio de Fabiola Martínez tras 20 años de relación ha sido uno de los baches más complicados por los que ha tenido que pasar. El desgaste y la convivencia pusieron fin a un matrimonio que comparte dos hijos. "Volver a enamorarme ni me lo planteo. Ahora mismo no tengo necesidad ni ningún interés", dice ahora.

Antes estuvo casado con Sandra Domeq, fallecida en 2006, con la que tuvo cuatro hijos: Alejandra, Eugencia, Claudia y Cristian, que murió al poco tiempo de nacer.