Cuántos hijos tiene Bertín Osborne, cuál es su relación actual con Fabiola Martínez y cuántos años tienen sus nietos

La fama de galán no se la quitan ni las dos veces que pasó por el altar. Bertín Osborne es un conquistador y Fabiola Martínez, su segunda mujer, se ha encargado de recordárselo en las entrevistas que ha hecho en su casa (o en la del otro) a diferentes famosos.

Eso sí, cuando le han preguntado por posibles infidelidades, Fabiola ha negado la mayor. "A mí no me consta...", le dijo a Lydia Lozano este verano en una entrevista en televisión.

Fue poco después de separarse. Bertín Osborne, de 66 años, y Fabiola Martínez, de 48, anunciaron su separación el 17 de enero de 2021, tras más de 20 años juntos y después de 14 años casados.

¿Cuál es la relación de Bertín y Fabiola?

El motivo de la separación lo reveló entonces Fabiola: "Cuando me miraba en el espejo me veía triste, no era yo, me estaba traicionando a mí misma, dejé de pensar en mis planes, en mi crecimiento, en formarme, en hacer proyectos que no fueran comunes", dijo en esa entrevista.

"Perdí un poco mi identidad, solo era la 'mujer de', todos los proyectos que iniciaba tenían que ver con él. Intenté ser lo que yo creía que él quería y me equivoqué", explicó añadiendo que ella necesitaba sentirse más mujer, además de madre.

Bertín y Fabiola junto a su hijo Carlos en noviembre de 2008 // Gtresonline

La separación no puso punto y final a la relación. De hecho, desde hace semanas distintos medios del corazón señalan que Bertín y Fabiola podrían esta dándose una segunda oportunidad.

Los rumores surgieron tras una frase que Bertín dijo en su programa en Canal Sur y que muchos interpretaron como una indirecta a Fabiola. "Segundas oportunidades sí, pero con un espacio razonable para que las cosas vuelvan a su cauce", dijo a principios de octubre el presentador, que poco después aseguró que son "íntimos amigos". "Nos queremos una barbaridad. Ahora mismo estamos los dos fenomenal como estamos", dijo un día después de haber estado con su ¿ex?

Sandra Domecq, la primera mujer y el gran amor de Bertín Osborne

Bertín Osborne y Fabiola Martínez se casaron en 2007. Su boda fue 40 años después de que Bertín Osborne celebrase su primera boda. En 1977 Bertín se casó con Sandra Domecq, madre de sus hijas mayores y de la dice fue el gran amor de su vida.

La boda fue el 9 de julio de 1977 en la iglesia de San Miguel de Jerez. Él tenía 22 años; ella, 23 años. Estuvieron casados durante 12 años y decidieron separarse cuando la pareja esperaba su cuarto hijo. "Yo soy el único culpable de todo. Sandra es la mejor mujer que cualquier hombre puede soñar. Yo no me la he merecido nunca en la vida", decía Bertín por aquel entones.

"Nuestra convivencia era desde hace tiempo muy difícil y el hecho de que venga otro hijo no quiere decir que vaya a ser mejor", dijo el cantante, que también aclaró que la causa "no es otra mujer". "La decisión es puramente nuestra y no ha intervenido nadie en absoluto", aseguró también, aunque luego dijo que tenía que "cambiar absolutamente de manera de ser, de comportarme y de vivir para seguir con ella". "Creo que en estos momentos no estoy preparado para hacerlo. Llega un momento en que la paciencia se acaba, y la de Sandra se acabó y se hartó de tener una persona al lado que no tenía”, declaró en la revista ¡Hola!

Sandra volvió a casarse en 1993 con el empresario andaluz Fernando Portillo. Fue un matrimonio breve, en 1996 se separaron y Sandra siguió manteniendo una estrecha y buena relación con Bertín. El cantante defiende que su boda fue demasiada precipitada. "Si me hubiera casado con Sandra en lugar de 20 años a los 34, probablemente seguiría casado con ella", aseguró en una entrevista en 2015, en la que regaló grandes halagos a su primera mujer, fallecida en 2004 por una leucemia. "Sandra era una mujer espectacular, espectacular... Le pedí perdón no una vez sino mil veces".

El fallecimiento del hijo de Bertín y Sandra

Bertín Osborne y Sandra Domecq vivieron un duro revés nada más casarse. Su primer hijo, Cristian, falleció a los pocos días de nacer por una malformación del hígado. El recién nacido murió en los brazos del cantante, como él mismo relató. Volaron desde Jerez a Madrid en un vuelo nocturno para ser tratado en el hospital de La Paz pero el niño falleció sin que se pudiese hacer nada por su vida.

"Se te muere una madre, da igual la edad que sea, es horrible. Puedes estar más preparado si se te muere con 94 que con 60 años. Cuando empezó con la enfermedad yo estaba en Miami y no le das importancia excesiva hasta que ya es tarde, aunque lo peor del mundo es perder a un hijo", aseguró en una entrevista con María Teresa Campos en 2018 hablando de la muerte de su madre. "Se me murió en los brazos y es una cosa que para mí se queda. Fue en un pasillo de La Paz donde murió mi primer hijo y salvaron a mi penúltimo hijo".

La enfermedad de su hijo Kike

El penúltimo hijo del que habla Bertín en la entrevista es Kike, el primero de los dos hijos que tiene con Fabiola Martínez.

El pequeño nació en 2007 de forma prematura en la semana 29 a causa de una listeriosis que le fue diagnosticada a Fabiola durante el embarazo. Kike nació con una lesión cerebral, una enfermedad que Bertín y Fabiola se han volcado en darle visibilidad en estos 14 años.

"No vamos a esconder a Kike como se hacía antes. Preferimos concienciar a las familias que no tienen niños con problemas, para que cuando sus niños vayan al colegio y vean a los nuestros no les hagan burlas. Sigue habiendo discriminación. Es natural porque hay una falta de conocimiento [...]. A lo mejor no pueden jugar al fútbol con ellos, pero sí les pueden dar un beso y un abrazo", decía el cantante en un acto por el Día Mundial de la Parálisis Cerebral.

De su nacimiento Bertín ha hablado en numerosas ocasiones. "La vida te cambia pero en 10 vidas volvería a tener 10 vidas a mi hijo Kike. Claro que nos ha cambiado la vida, a todos, pero yo era quien tenía una vida distraída. Kike me ha organizado, ha ordenado la escala de valores y me la ha puesto en su sitio, la responsabilidad, saber que hay cosas importantes de verdad…", dijo en 2020 después de contar que al nacer Kike les dieron "que iba ser vegetal, que iba a ser sordo, ciego y que no iba a ver ni oír ni hablar ni moverse ni andar". "El médico que nos dijo eso hoy colabora con la fundación", aseguró.

¿Cuántos hijos y cuántos nietos tiene Bertín Osborne?

Kike es el penúltimo hijo de Bertín. El cantante tiene tres hijas, fruto de su primer matrimonio. y dos hijos, frutos de su relación con Fabiola Martínez. Además es abuelo, tiene seis nietos.

Alejandra, Eugenia y Claudia son las otras tres hijas de Bertín. Tienen 43, 35 y 32 años. "Alejandra es una loca maravillosa. Eugenia es una sargento de la legión y Claudia es una mente extraordinaria, brillante, charlar con ella es muy interesante”, dijo Bertín al hablar de sus hijas en una entrevista en Bertín de sus hijas en una entrevista en .

Alejandra, la mayor, está separada (1978). Se casó en 2003 con el sevillano Joaquín Buendía, un economista y experto en desarrollo de negocio del que se separó de mutuo acuerdo en 2017. Son padres de tres hijos : Santiago (14) y los mellizos Fausto y Valentina (9).

Se casó en 2003 con el sevillano Joaquín Buendía, un economista y experto en desarrollo de negocio del que se separó de mutuo acuerdo en 2017. : Santiago (14) y los mellizos Fausto y Valentina (9). Eugenia, la segunda, también está separada (1986). Se casó con Juan Melgarejo en 2011 y diez años después la pareja puso fin a su relación. Juntos tienen tres hijos: Juan (9), Sandra (7) y Tristán (5). La pareja sufrió un duro revés en diciembre de 2013 cuando a los pocos días de nacer perdieron a su hija Leticia, gemela de Sandra.

Se casó con Juan Melgarejo en 2011 y diez años después la pareja puso fin a su relación. Juan (9), Sandra (7) y Tristán (5). La pareja sufrió un duro revés en diciembre de 2013 cuando a los pocos días de nacer perdieron a su hija Leticia, gemela de Sandra. Claudia, la pequeña, es la única que era casada. Celebró su boda con José Entrecanales, primogénito de los cuatro hijos que el presidente ejecutivo de Acciona, el 5 de octubre en la iglesias de San Miguel de Jerez, el mismo escenario donde lo hicieron sus padres. Entró en la iglesia del brazo de su padre.

Claudia Ortiz del brazo de Bertín Osborne el día de su boda // Gtreosnline

Los hijos de Bertín y Fabiola son todavía menores de edad. Se convirtieron en padres por primera vez en 2007 y repitieron la experiencia en 2008.