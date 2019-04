Tras su última canción, Ariana Grande habla sobre los rumores de su bisexualidad

En el videoclip de 'Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored' Ariana Grande ya jugaba con la ambigüedad sexual sin dejar claro si le atraía más el chico o la chica de la pareja protagonista. Un terreno en el que se ha seguido moviendo en su última canción, 'Monopoly', concretamente en una estrofa de la canción que dice "Me gustan las mujeres y los hombres".

Muchos se han tomado esta frase como una confesión personal de la cantante dejando claro que se siente atraída por personas de ambos sexos, aunque algunos descartaban esta idea puesto que la canción está compuesta por Victoria Monet. Pero mientras todos estos rumores invaden las redes sociales, el tema va ganando reproducciones en todas las plataformas de streaming, sumando un nuevo éxito para la cantante.

Aunque Ariana también ha querido hablar sobre el tema, respondiendo directamente en Twitter sobre su supuesta bisexualidad:

"A la amistad, a la libertad, a la protección de nuestra energía y a estar bien en tu sitio. Os queremos”, escribía sin dejar nada claro. Más tarde, habló directamente del tema respondiendo a un tweet de una fan que decía "Ariana no va a ponerse una etiqueta, aunque ha dicho lo que ha dicho", a lo que la artista respondía "No lo he hecho antes y no siento la necesidad de hacerlo ahora. Lo que está bien"

Así que ya vemos que Ariana Grande no está por la labor de desmentir ni confirmar nada relacionado con su orientación sexual, dejando abierto el debate.