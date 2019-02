Ariana Grande, en un triángulo amoroso en 'Break up with your girlfriend, I'm bored'

LANZA SU ÁLBUM 'THANK U, NEXT'

Ariana Grande acaba de lanzar 'Thank U, Next' su nuevo álbum simultáneamente con el videoclip de su nuevo single 'Break up with your girlfriend, I'm bored'. En el vídeo vemos a Ariana envuelta en un sensual triángulo amoroso con una pareja en la que juega con la tensión sexual con la otra chica.