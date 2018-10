El último selfie de Kim Kardashian no ha gustado a algunos de sus fans

Seguro que una gran parte de los 118 millones de seguidores que Kim Kardashian acumula en Instagram no son fans, sino haters que siguen a la celebrity para cuestionar cada paso que da. Ya se sabe: cuántos más te conocen, más probabilidades tienes de no caer bien. Y Kim no se corta; comparte cada detalle de su vida privada... y claro, sus "caprichos" y sus estilo de vida no gustan a todos. Ya pasó con el collar luminoso que se implantó en la piel y con el mini tanga de Gucci, y seguirá pasando a no ser que KimKar abandone Instagram (que no tiene pinta la cosa).

Esta vez la polémica a surgido a raíz de un selfie de la celebrity en la que luce un minúsculo bikini de color negro de la marca Gucci. La prenda es tan pequeña que es casi una suerte que el tape los pechos.

Con la lengua fuera y los ojos medio cerrados Kim Kardashian nos enseña su "monday mood" (estado anímico de lunes). Sin embargo, sus seguidores han valorado esta pose como "vulgar" y han criticado que publique estas imágenes "obscenas" mientras sus hijos son todavía pequeños. ¿A ti qué te parece?