Vanesa Martín revela que tuvo que operarse de un tumor en el útero: "Me asusté mucho"

Concienciada de lo importante que es fomentar la investigación de una enfermedad como el cáncer, la cantante Vanesa Martín compuso hace un tiempo el tema Soy, con el que recauda fondos en favor de la Asociación Española Contra el Cáncer. Su compriso con las mujeres que sufren o han sufrido cáncer de mama es sólido. En sus propias carnes ha vivido la angustia de recibir un diagnóstico no favorable.

Vanesa Martín tuvo que ser intervenida de un mioma de útero, un momento personal duro que hizo tambalear sus cimientos y sus prioridades. Lo contó en una entrevista con Diez Minutos."Yo estoy operada de mioma hace unos años y para mí aquello fue duro. Yo me asusté mucho. Gracias a Dios, fue un susto, lo tenía como un sombrerito encima del útero", contó. Este problema la ayudó a concienciarse, todavía más, de la importancia de las revisiones.

"En ese momento, me di cuenta de la importancia que tiene cada año ir a las revisiones y tenerlo todo controlado. Yo tengo una guerra con mi madre para que vaya al ginecólogo", dijo.

Después del susto y una vez recuperada, Vanesa Martín no solo muestra todo su apoyo a las mujeres que se encuentran en tratamiento, también se ha convertido en una voz para animar a otras a hacerse las revisiones pertinentes. Toda prevención es poca a la hora de cuidar la salud. "Que no haya miedo a la hora de ir al ginecólogo. Las revisiones constantes te quitan muchos sustos. Y yo creo que la investigación es primordial y también la conciencia. No tenerle miedo, afrontarlo y no tener tabúes. Para atrás no puedes ir, tienes que ir hacia adelante sí o sí", explicó.

Qué es un mioma

Un mioma es un tumor no canceroso compuesto por tejido muscular y fibroso que se encuentra ubicado en el útero, informa Manual MSD. Los miomas pueden producir dolor, sangrado vaginal anómalo, estreñimiento, abortos espontáneos repetidos, urgencia miccional o incremento en la frecuencia o la urgencia urinarias.