Víctor Elías invitará a la reina Letizia a su boda con Ana Guerra: el vínculo que une al artista con la monarca

Ana Guerray Víctor Elías se van a casar.

Hace menos de una semana la cantante canaria y el actor madrileño anunciaron su compromiso a través de una publicación compartida con unas fotos muy enternecedoras y románticas junto a la frase: "Ella: sí quiero. Él: sí quiero", que se ha llenado de comentarios de muchas caras conocidas de la música.

Al ser una pareja de artistas, se ha especulado mucho sobre la interesante lista de invitados de su boda, entre los que se encuentra, ni más ni menos, que la Reina Letizia.

El programa socialité ha aprovechado para preguntar al protagonista de Los Serrano si la monarca estaba invitada, ya que son familia: "Sí, invitarla sí, claro. Luego si viene o no viene no lo sé. Hace mucho tiempo que no la veo, pero la admiro", ha expresado, admitiendo también que a su madre, que en paz descanse, le hubiese hecho mucha ilusión.

La madre del músico y el padre de la reina eran primos hermanos, y eso los convierte a ellos en primos segundos. En todo momento, Elías ha mostrado su respeto, cariño y admiración por su prima, a la que quiere invitar de corazón y no por su título.

"Yo ya fardaba de prima cuando era la presentadora en Televisión Española", ha expresado sobre la experiodista señalando que en persona es mucho más simpática de lo que ya parece y que en su familia, desde antes de conocer a Felipe IV, ya la consideraban una reina.

Sin duda alguna, se nota que las palabras del artista son sinceras y desde el corazón, y seguro que la reina se siente muy alagada con la invitación de su primo.