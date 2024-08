La vida de Carolina Marín: su novio, su padre, su entrenador y su retirada de París 2024

Carolina Marín es considerada una de las mejores jugadoras de bádminton de todos los tiempos.

Nació el 15 de junio de 1993 en Huelva, tiene 31 años y mide 1,72 m. En 2016, en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, Marín se consolidó como la primera deportista de origen no asiático de toda la historia que ha ganado un oro olímpico en bádminton.

Su palmarés es envidiable. Además de campeona olímpica, ha sido tres veces campeona mundial: dos veces seguidas en 2014 y 2015 y otra en 2018. Este año ha demostrado que seguía en plena forma, proclamándose campeona de Europa por séptima vez.

Su última retirada

Carolina Marín ha llegado a los Juegos Olímpicos de París 2024 con el objetivo de alcanzar otra medalla olímpica.

Sin embargo, este domingo, mientras estaba jugando y ganando sin muchas dificultades la semifinal contra la china He Bingjiao, la deportista española se ha lesionado de la rodilla y se ha visto obligada a retirarse y abandonar su paso por los JJ. OO.

La ovación del público de París ha sido inmensa: varios minutos de aplausos mientras Carolina Marín lloraba de impotencia. Hay que tener en cuenta que la deportista ha llegado a los Juegos Olímpicos de París 2024 tras de dos lesiones de rodilla. De hecho, la segunda de ellas le imposibilitó participar en los JJ. OO. de Tokio 2020.

Su entrenador

El entrenador de Carolina Marín es Fernando Rivas Corral. El técnico nació el año 1977 en Granada. Está licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y ha estudiado en varios países para formarse.

Desde 2007 entrena a Carolina Marín, y él ha sido el primero en ir a consolar a la deportista en cuanto Marín se ha tirado al suelo llorando.

Poco después del incidente, Fernando Rivas se ha pronunciado sobre lo ocurrido y ha asegurado que la jugadora "no quería acabar su carrera así". "Carolina está hundida. Todo ha sido muy cruel y muy injusto. No tenemos palabras. [...] Me ha mirado y me ha dicho 'me he roto' en cuanto se ha caído al suelo. Es una sensación que ella ya conoce", ha dicho en referencia a sus anteriores lesiones.

"Ahora hay que valorar la lesión, hacer las pruebas, estar tranquilos y aceptar lo que hay. Carolina se merecía acabar unos Juegos Olímpicos; gane o pierda, pero disputándolos", ha añadido.

Fernando Rivas consolando a Carolina Marín en París 2024 | Getty Images

La vida privada de Carolina Marín

El padre de Marín eraGonzalo Marín. Murió en julio de 2020, cinco meses después de sufrir un accidente laboral.

Era de Santa Bárbara de Casa, Huelva, y trabajaba en una empresa especializada en el suministro de material de oficina. Siempre mostró su apoyo firme a su hija.

Por su parte, el novio de Carolina Marín sería Gen Esteban San Millán, un atleta que compite en el equipo de la Real Sociedad. La pareja no dudaba en mostrarse en redes sociales, aunque podrían haber roto su relación.

Carolina Marín, en el programa de La Resistencia, confesó que estaba teniendo problemas amorosos en mayo de 2024. "He tenido una crisis, entonces... Está la cosa chunga", dijo.

Además, hace siete semanas fue su cumpleaños, y en la fotografía que publicó en Instagram no aparece Gen Esteban. Sí sale con su madre, que es un apoyo fundamental para la deportista.