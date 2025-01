La vida personal de Antonio Resines: su edad, quién es su pareja y su hijo de un matrimonio anterior

Antonio Resines no necesita presentación. El actor es uno de los más reconocidos de España gracias a sus numerosos éxitos como Los Serrano, Los ladrones van a la oficina y Sentimos las molestias.

Pero además de una exitosa carrera, el natural de Torrelavega, Cantabria, ha construido una vida personal de lo más interesante, por sus parejas y su hijo. Así, se puede decir que a sus 70 años tiene una vida laboral y personal plena.

Un primer matrimonio con Marisol de Mateo

Antonio Resines mantuvo una larga relación con Marisol de Mateo, quien se convirtió en su primera mujer, y juntos estuvieron entre 1981 y 1992.

Fruto de su amor nació el único hijo del actor, Ricardo, quien tiene actualmente 41 años y trabaja también en el mundo del cine y la televisión, concretamente como ayudante de producción.

Quién es Ana Pérez - Lorene, la actual pareja del actor

Tras su divorcio Resines conocería a quien le ha marcado desde 1992.

Antonio lleva más de 30 años con Ana Pérez-Lorente, desde que se conocieron de la manera más mundana pero sorprendente: en un semáforo. Así se lo contó a Bertín Osborne: "Nos encontramos en un semáforo, ella iba con una amiga, y yo con un amigo. Ellas ligaron con nosotros y fuimos a tomar algo y hasta ahora".

El relato de ella sobre cómo se conocieron es algo distinto: "Yo iba con mi amiga y me dijo de repente: 'Nos siguen'. Así que le dije: 'Vamos a separarnos, tú vete hacia tu casa y vemos qué hacen', y efectivamente nos seguían. Así que me pinte el ojo y los labios por si acaso. Y esa noche quedamos".

Aunque todo fue bien, Resines no apuntó el teléfono de Ana, por lo que todo quedó de nuevo en manos del azar. Y el destino los volvió a hacer coincidir en Sol, Madrid, por lo que decidieron quedar de nuevo.

Asó lo explicó ella: "Le dije '¿sabes quién soy?', y me dijo: 'Estoy harto de que cada vez que nos encontramos me preguntes eso. Eres Ana'. Y ese sábado me llamó, quedamos y hasta ahora".

La pareja ha tenido varios altibajos en su relación que les ha llevado incluso a romper en dos ocasiones. Sin embargo, tras su última reconciliación supieron que lo suyo era para siempre. Eso sí, durmiendo en camas separadas. ¿El motivo? "Soy asmática y ronco", explicó la propia Ana en el programa Planeta Calleja, asegurando que Resines es muy sensible y le cuesta dormir a su lado.

Y tardaron en pasar por el altar. Fue en octubre de 2020, tras la pandemia, cuando decidieron casarse a través de una ceremonia discreta, pues no había otra opción con las restricciones sanitarias.

Antonio Resines con su mujer Ana Pérez- Lorene | GTRES

La celebración fue en una marisquería de Madrid, y el actor contó cómo había sido ante los medios: "No se puede considerar ceremonia, ha sido firmar y poco más. Pero ha estado todo muy bien, estamos contentos".

Fue dos años después cuando Ana Pérez demostró más que nunca el apoyo fundamental que era para Resines: el actor estuvo en estado grave por secuelas del Covid-19, lo que le mantuvo 48 días en el hospital, y ella no se separó de él.

Un ámbito profesional compartido

Ana trabaja en producción dentro de la industria del cine, por lo que Resines y ella han trabajado codo con codo. Un ejemplo de ello es el documental Historias de nuestro cine, con nominaciones a los Goya u el Premio Platino.

Pese a que ella tiene una dilatada carrera en el área de producción en proyectos audiovisuales, mantiene un perfil muy discreto.