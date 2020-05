Este es el vino español que conquista a Bad Bunny

Ha pasado de ser una estrella casi anónima a un artista mundialmente reconocido, y en tiempo récord. Bad Bunny ha escalado la montaña del éxito y ahora corona la cima protagonizando la portada de la versión estadounidense de la revista Rolling Stone. Un hito que, tratándose de artistas latinos, hasta ahora solo había conseguido Shakira, que ha sido portada en hasta cuatro ocasiones.

El cantante lleva años peleando por hacerse en hueco desde el estudio hasta los festivales, sin dejar de ganarse la vida en la calle. Está orgulloso de lo que ha conseguido y no ha dudado en dejarlo claro: "Los que aun no entienden, algún día lo que tendrán. El chamaquito de Vega Baja, Puerto Rico, el bobito que trabajaBA en supermercado, el nene de Tito y Lysaurie, ese mismo, en la portada de @rollingstone! A mi nadie, nadie, nadie, nadie pero nadie, puedo decir que puedo o no puedo hacer, YO HAGO LO QUE ME DA LA GANA !! Y desde niño, obtuve ganas de ser grande, obtuve ganas de perseguir y trabajar por mis sueños. GRACIAS A TODO EL QUE CREYÓ, A LOS QUE CREEN, SI LOS QUE ALGÚN DÍA CREERAN!”.

En el resto de imágenes que acompañan la publicación vemos al conejito malo preparando unas 'bebidas espirituosas' para calentar un poquito la cuarentena... ¿Y qué encontramos en una esquina? ¡Una botella de vino Protos, de origen español! Este brebaje, de origen vallisoletano, es un Ribera del Duero muy bien valorado.

SALDRÁ EN LA NUEVA TEMPORADA DE NARCOS

El artista ha desvelado en sus declaraciones par ala revista que participará en la nueva temporada de 'Narcos: México'. De hecho, asegura que ya habían grabado varias escenas, pero que con la pandemia el rodaje se ha suspendido. "¡Quizá necesitaba un descanso!", comenta.