La voz de Demi Lovato podría quedar afectada por la sobredosis

El pasado 24 de julio, Demi Lovato sufrió una sobredosis por estupefacientes que obligó a su ingreso en urgencias, y aunque respondió bien al tratamiento y en pocos días pudo recibir el alta hospitalaria para comenzar la rehabilitación, ese gran shock en su organismo podría provocarle un daño irreversible en la voz.

Sin embargo, la propia Demi Lovato se encuentra animada y esperanzada, trabajando en su completa recuperación, e incluso componiendo nuevos temas que hablan de sus problemas personales para tratar de ayudar así a las personas que pudieran encontrarse en la misma situación. La cantante de 'Solo' y ‘Sorry Not Sorry’ está sometiéndose a terapia, apoyada por su familia y su ex pareja, el actor Wilmer Valderrama.

Ahora, otro de los puntos que le preocupan a la cantante es que su voz se haya visto afectada, por lo que tendrá que hacer también rehabilitación para recuperarse antes de volver a los escenarios: “Obviamente, cuando el cuerpo de una persona pasa por un trauma como este, es un shock para el cuerpo”, explicaba.

Aunque su vuelta tardará un poco más de lo que se esperaba, lo único que deseamos todos es que Demi esté bien y consiga recuperarse física y emocionalmente, para poder disfrutar la vida como se merece.

¡Mucho ánimo, Demi!