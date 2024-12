Will Smith se desmarca de su relación con Puff Daddy y sus denuncias por abuso sexual

Will Smith se desmarca de su relación con Puff Daddy: "Dejad de hacer memes" | GTRES

Como era de esperar ante el aluvión de denuncias y acusaciones que se han desarrollado durante los últimos meses contra Puff Daddy por abuso y agresión sexual, tráfico de personas y otros delitos, muchas celebrities no han dudado a la hora de marcar distancia en cuanto a su relación con el rapero.

El último de ellos ha sido Will Smith, que ha aprovechado uno de sus espectáculos sobre el escenario en The Observatory North Park en San Diego para desmentir cualquier relación más allá de haber coincidido en eventos a lo largo de sus respectivas carreras.

"No tengo nada que ver con Puffy, así que pueden dejar de hacer memes", ha indicado Will Smith en el vídeo al que ha tenido acceso el medio TMZ, añadiendo que nunca ha participado en ninguna de las contreveritdas fiestas organizadas por Puff Daddy, las Freak Off Parties.

El actor y rapero ha aprovechado la ocasión para bromear acerca del aceite para bebés que las autoridades han encontrado durante los registros en las propiedades de Sean Combs, nombre real del acusado, y que podrían estar relacionadas con las acuaciones de algunas vícitimas, que aseguran haber sido drogadas a través de una sustancia acuosa.

Los memes a los que se refiere Smith son el resultado de algunos encuentros que mantuvieron ambos magnates del espectáculo durante el comienzo de sus carreras, cuando ambos formaban parte de la cúspide del entretenimiento en Estados Unidos.

Por su parte, Puff Daddy se mantiene a la espera del juicio, que se celebrará en mayo, en el centro penitenciario de MDC Brooklyn, una prisión conocida en la ciudad de Nueva York, ya que se ha denegado la libertad bajo fianza en repetidas ocasiones.