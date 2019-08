Will Smith se embarca rumbo a 'El Hormiguero 3.0': "¡Ya vengo, Pablo!"

El programa de Pablo Motos, ' El Hormiguero 3.0 ', estrena su nueva temporada el lunes 2 de septiembre a las 21:45 horas , ¡y contará de nuevo con el divertidísimo Will Smith!

"¡Ya vengo, Pablo! ¡Ya vengo!", grita Will Smith desde la proa de un barco, en el que podemos leer "Temporada 14", ¡catorce! Y es que el programa de Pablo Motos es todo un referente de calidad y entretenimiento en la televisión, y cada avance de temporada genera una gran expectativa.

Y para abrir boca, 'El Hormiguero 3.0' se estrena con la visita de Pablo López. El cantante malagueño será el encargado de inaugurar temporada, y en las redes del programa hemos podido ver un vídeo del artista tocando en la calle junto a Motos. Pocos días después, el jueves 5, el plató recibirá la visita de Amaia; ¡y ya esperan su turno David Bustamante y David Bisbal!

WILL SMITH Y PABLO MOTOS

El actor de Hollywood y el presentador tienen muy buena relación, y Will es ya un habitual del programa desde que cantaran juntos el ya mítico 'Torito bravo'. De hecho, son varias las estrellas de cine que han pasado por el plató de El Hormiguero, gracias a este buen feeling entre ambos, ya que Will Smith no duda en recomendar 'la experiencia Motos' a sus amigos y colegas de profesión.

La última vez que vimos a Will en el El Hormiguero 3.0, fue en la celebración del programa 2.000, y en medio de la promo de la película Aladdin. Allí quedó patente el buen rollo entre ellos, que culminó con una nueva canción:

¡Cuánto nos alegra saber que esta temporada tendremos más Will Smith en El Hormiguero!

NUEVA CANCIÓN

También sabemos cuál será la canción con la que empezarán el 2 de septiembre:' September', de Earth, Wind & Fire. Además, también nos ha dejado ver en redes sociales un fragmento de la "elaborada" coreografía. ¡Menudo ritmo tienen!

TODO LISTO PARA EL ESTRENO

Juan, Damián, Marron y el propio Pablo, ya tienen todo a punto para arrancar, ¡y qué mejor forma de ultimar detalles que con una paella! "Preparando la nueva temporada. Esto empieza", podemos leer en la publicación del presentador, que nos pone los dientes largos por partida doble:

¡Menuda pinta tiene esta temporada!