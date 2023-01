Yolanda Ramos asegura que no está pasando por un buen momento: "Nos hemos olvidado de vivir"

Yolanda Ramos se ha abierto en canal en su charla con María Casado en el programa Las Tres Puertas, donde ha destacado que el humor ha sido durante toda su vida como una tabla de salvación. "Cuando te ríes no piensas en el futuro, piensas en lo que acaba de pasar", decía sobre el poder de una carcajada inesperada.

Es una de las cómicas más reconocidas de nuestra industria pero su mundo interior es mucho más delicado de lo que parece. Así se lo hacía saber la actriz, de 54 años, a la periodista en una conversación en la que no ha tenido reparos de confesar su debilidad emocional.

"Soy sensible a unos niveles que a veces pienso que no estoy preparada para la vida", aseguraba la actriz antes de añadir que se trata de algo que le produce hasta dolor. "En el alma sí. Es un vacío aquí, pero por el morro además, ¿sabes? Y cuando ya te viene algo, es el drama padre. Entonces yo digo 'qué hartura, es que tengo 54 años, cállate ya, pesada", decía, indignada con lo que parece un 'autosabotaje' de su propia mente, algo que le asegura que le viene desde la infancia. La depresión es así de salvaje. Ya lo relató hace un tiempo, cuando aseguró que tomaba pastillas para poder afrontar mejor los malos momentos.

Ante esta sinceridad, María Casado quiso saber si para ella la vida merecía la pena. "Pues no lo sé, como no me preguntaron si quería venir... Estoy aquí y 'no te preguntes mucho, tira para adelante'", divagó antes de confesar que el paso del tiempo ha terminado haciendo estragos en su estado de ánimo. "Estoy pasando una mala temporada ahora, no profesional, quizás por la edad. ¿Pero vale la pena? Pues según qué, hay veces que sí y otras que no sé yo", reflexionaba.

La actriz fue diagnosticada hace poco con un Trastorno por Déficit de Atención, algo que probablemente haya incidido en su desarrollo personal.

"De las heridas de la niñez me he podido ganar la vida", aseguraba sobre una profesión, el humor, que ha tenido consecuencias en su vida íntima. "En mi oficio, vives de tu alma. Vives abierta en canal. La humildad en mi profesión no está bien vista", contaba a la vez que aseguraba que su extrema sensibilidad ha jugado en su contra en muchas ocasiones. "La gente es buena y mala a veces. La gente mala aprovecha esa sinceridad mía para pagarme menos. Me pasa todo el rato porque doy un aspecto como de loca", contó. "Por mi carácter no me toman en serio, es por mi sinceridad y mi humildad", sentenció.

La constancia ha sido una de sus máximas a la hora de labrarse un futuro pero Ramos reconoce que le gustaría que todo fuese más sencillo. "Me gustaría que todo fuese más así, 'pum'", contó haciendo un gesto de inmediatez.

Convertirse en madre no fue un proceso fácil para la actriz. Sufrió hasta tres abortos y se sometió a un proceso de fecundación in vitro muy complicado para ella, aunque lo cierto es que terminó quedándose embarazada de manera natural de su actual marido, Mario Matute. "La maternidad, por ejemplo, era más mayor y no tenía probabilidades. Cuando eres fértil no tienes trabajo y no tienes nada. A la edad de ser madre no has acabado casi ni de estudiar", le dijo a María Casado. Su hija Charlotte tiene nueve años.

Ya había explicado cómo fue su proceso para convertirse en madre en una charla con Samantha Villar. "Me hice cinco in vitros. Lo llevé fatal. Fueron como cinco años con dos parejas diferentes. Una separación en medio. Todo en conjunto. Tuve mucho miedo durante el embarazo... No me ha sido fácil ser madre porque lo he sido muy mayor y he tenido que recurrir a la ciencia", contó en ese momento.

"Estamos en una sociedad de gente cansada, por eso no salimos a la calle a luchar por nuestros derechos. Tenemos los hijos tarde, nos están tomando el pelo", dijo antes de recalcar que "todos estamos cansados. Nos hemos olvidado de vivir, y es lo único que tenemos".