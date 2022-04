Yolanda Ramos: vedette a los 20, nominada a un Goya, su calvario con el embarazo y su marido 11 años más joven

Yolanda Ramos (53) es una actriz y humorista española natural de Sabadell (Barcelona)

Empezó en el mundillo del humor y poco a poco fue haciendo sus pequeños pinitos en la actuación, y quien le diría en su pequeño debut cinematográfico en 2006 que ocho años después acabaría nominada a los premios Goya como Mejor Actriz Revelación por su participación en Carmina y amén de Paco León.

De vedette a actriz

Yolanda Ramos ha hecho de todo. Y cuando decimos de todo es literalmente de todo. La actriz comenzó siendo vedette con a penas 20 años en el local El Molino de Barcelona tras su intento fallido de ingresar en el Institut del Teatre. “Hacía streapteases integrales con un mantón de manila. Mi familia fíjate que no me dijo nada. Tenía 22 años”, contaba Ramos a Samanta Villar en su programa.

Pero lo que verdaderamente le gustaba a Yolanda era hacer reír a los demás y que gracias a ella pudiesen olvidar sus problemas aunque fuese por un minuto; y así empezó su carrera como “vedette cómica”.

Posteriormente Yolanda formó parte de las compañías de espectáculos La Cubana y El Terrat. Pero el reconocimiento no le llegó hasta el año 2007, donde se hizo un nombre en el programa Homo Zapping de Antena 3 que le abrió las puertas de El Intermedio de La Sexta.

El humor no acaparaba todo su tiempo. También formó parte de programas y series como 7 vidas, El club de Flo, Escobilla Nacional e incluso en el filme de Almodovar Volver con un pequeño papel. Poco a poco, Yolanda comenzó a recibir más papeles como actriz y participó en películas como Carmina y amén, por la que la nominaron a un Goya como mejor actriz revelación; y series como Paquita Salas y Benvinguts a la familia, entre otros.

Su talento para la cocina: humor entre fogones

Cuando decimos que Yolanda hacía de todo lo decimos de verdad. La actriz formó parte de la cuarta edición de MasterChef Celebrity España y desde el primer día se convirtió en una de las favoritas del público por su naturalidad y desparpajo ante los fogones, que se le diese bien la cocina o no... Ya era otra cosa.

Algunos de los momentos que jamás olvidarán los espectadores fue cuando se sacó un pecho en la piscina o cuando le contó a Tamara Falcó que se compraba las bragas en el mercadillo. La marquesa quedó consternada. La cómica consiguió acabar el talent show de cocina como semifinalista, y por si no había tenido suficiente, participó después en el show de repostería de Prime Video, Bake Off Spain.

Otro de los lugares donde Ramos ha sido una de las claras favoritas de la audiencia (y que no tiene nada que ver con la cocina) es en la serie de los Javis Paquita Salas. Interpreta el personaje de Noemí Agrüelles, un papel divertidísimo por el que ganó el galardón a mejor actriz de reparto en los Premios Feroz.

El calvario para quedarse embarazada

Si algo tenía claro Yolanda es que quería ser madre, pero la vida no se lo ha puesto nada fácil.

La actriz ha tenido hasta 3 abortos en el intento de quedarse embarazada: "Me hice cinco in vitros. Lo llevé fatal. Fueron como cinco años con dos parejas diferentes. Una separación en medio. Todo en conjunto. Tuve mucho miedo durante el embarazo... No me ha sido fácil ser madre porque lo he sido muy mayor y he tenido que recurrir a la ciencia", contó a Samanta Villar en su programa.

A sus 40 años y con pocas esperanzas de tener un hijo (pero con muchas ganas) y conociendo las dificultades de ser madre soltera, apareció en su vida Mario Matute (41), su actual marido, quien le aseguró que “le iba a dejar embarazada”, y así fue. Tras muchos intentos frustrados de traer una vida al mundo, Ramos se quedó embaraza de su única hija, Charlotte (9), junto a su pareja.

El embarazo no es el único calvario por el que ha pasado Yolanda. Durante el rodaje de su última película, Amor de madre, la humorista estuvo aislada 33 días en un hospital de las Islas Mauricio, enclave donde se rodaba el filme, junto a su compañera de reparto Justina Bustos.

Mario Matute, su marido 11 años más joven que ella y padre de su hija

¿Pero quién es ese hombre que la enamoró e hizo realidad su sueño de ser madre? Se trata de Mario Matute, con quien lleva más de una década. Se conocieron en el set de Saturday Night Live versión España, donde ella trabajaba con como actriz y él como técnico.

Yolanda Ramos junto a su marido Mario Matute // Getty Images

Matute, de 29 años por aquel entonces, se quedó prendado de Ramos, de 40, y no dudó en colarse en las oficinas de producción para conseguir su número y ponerse en contacto con ella. Desde entonces surgió el amor y llevan 12 años juntos y felices, sin importar la diferencia de edad, aunque Yolanda ha calificado el inicio de la relación como “durillo”.

"Yo me acuerdo de una cosa... Fuimos a comprar una nevera y él estaba muy ilusionado y yo decía: 'Es que es mi quinta nevera', ¿sabes? Y me hizo hacerme una foto delante de la nevera", contaba la actriz. "Pero luego es verdad que hay una frescura... y ahora estamos muy iguales", continuaba.

Lo que está claro es que la artista está muy feliz con su familia y así lo manifestaba cariñosamente en “Samanta y la vida de Yolanda Ramos”: “Conocer a Mario es lo mejor que me ha pasado, no solo por nuestra hija”.